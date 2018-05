Michael Grab crea increíbles esculturas de rocas equilibradas únicamente por la gravedad. El artista construye espectaculares torres de piedras usando la gravedad como el único "pegamento" para mantenerlas juntas y en equilibro.







Aunque pueda parecer algo fácil una vez visualizamos las esculturas de rocas, conseguirlo implica una gran habilidad para encontrar el equilibrio natural entre ellas. Grab ha creado una colección de dichas esculturas -a la que ha llamado-, con la que comparte su experiencia y recorrido por elEl artista empezó practicando esta técnica por simple curiosidad, pero durante los últimos años se lo ha convertido en unque fomenta la cultura de la meditación y el bienestar mental, aparte del arte y el buen gusto por el diseño.es una mezcla de meditación, equilibrio y arte que Grab ha aplicado en todo el mundo. Canadá, Alemania, Croacia, Costa Rica, Taiwan, España, Italia, Islandia y una larga lista de países donde ha irradiado el lema "No glue, no tricks, just gravity" (Sin pegamento, sin trucos, sólo gravedad)."El elemento más fundamental del equilibrio en un sentido físico, es encontrar algún tipo de trípode de la roca para estar de pie, revela Michael Grab. Para el artistacon las que esta trabajando y saber que depende de los caracteres que tenga cada uno,"El truco es jugar y experimentar", añade.