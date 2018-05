El Warm Up pone a la venta este miércoles los primeros abonos de su próxima edición

Asistentes a la última edición del Warm Up

Asistentes a la última edición del Warm Up Juan Caballero

Tres días después de despedir la segunda edición del Warm Up Estrella de Levante -la primera con su nuevo nombre-, la organización pondrá este miércoles a la venta las entradas para la próxima, a pesar de que se desconoce por completo el cartel. Y también ha anunciado la fecha: los días 3 y 4 de mayo de 2019 volverán los conciertos al recinto de La Fica de Murcia.

Los que no se quieran perder el festival actúe quien actúe podrán adquirir sus abonos a partir de las once de la mañana. Según anuncia en la web, el Warm Up lanzará un cupo de 3.000 abonos generales a 29 euros para los dos días del festival y, después, otro cupo de 3.000 abonos generales a 35 euros. "Con tu abono general, podrás acceder al Recinto La Fica y todos sus servicios, a excepción de la zona VIP. Podrás entrar y salir del recinto cuando quieras", explican desde la organización del festival.

A falta de un balance oficial, el Warm Up 2018 reunió cada día en el recinto de La Fica de Murcia a 26.000 espectadores, que disfrutaron de los conciertos de numerosos grupos nacionales e internacionales. A estas alrededor de casi 50.000 personas hay que sumar las que asistieron a las actividades paralelas organizadas en diferentes plazas de la ciudad. Con críticas tanto positivas como negativas, el festival asegura haber tomado "buena nota de las sugerencias" que han recibido por lo que avisan: "¡Preparaos para un festival todavía mejor el próximo año!"