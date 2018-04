La conexión murciana del cantante bielorruso de Eurovisión

Alekseev, el representante de Bielorrusia para Eurovisión 2018, se ha vuelto a encontrar con Pepa y Fernando, dos vecinos de Mula que fueron sus padres adoptivos durante seis veranos seguidos.



Mediante una serie de publicaciones en Instagram, el joven artista ha contado que durante seis veranos consecutivos vivió con una familia de acogida en Mula. Aprovechando su presencia en España para participar en la Eurovisión-Spain PreParty, se ha reencontrado con ellos y lo ha retransmitido para sus seguidores.



El artista, que interpretará el tema Forever sobre el escenario del Altice Arena de Lisboa, publicó este miércoles una colección de fotografías de mediados de los noventa en las que se le puede ver de niño junto al matrimonio formado por Pepa y Fernando. Acompañando las fotografías, el siguiente texto:



"Durante seis años seguidos pasé los veranos con esta maravillosa familia española, en una pequeña localidad llamada Mula. No nos hemos visto desde hace 16 años, pero aún recuerdo el sabor de las galletas de mamá Pepa, las noches en las que con Papá Fernando lanzábamos fuegos artificiales desde el tejado de casa, y mis sensaciones cuando me ofrecieron quedarme con ellos para siempre. Mañana, por fin volveremos a encontrarnos y abrazarnos fuerte".









