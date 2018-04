El WAM cambia de nombre a menos de dos semanas para su segunda edición

El nombre del festival de la ciudad de Murcia trae de cabeza a más de uno. Tras las polémica surgida hace algo más de un año con el fin del SOS 4.8 por problemas con la anterior promotora, Legal Music, este martes por la noche saltaron las alarmas después de que varias de las cuentas en redes sociales asociadas al WAM Estrella de Levante cambiaran su nick a WARM Up. Entre especulaciones y teorías, la explicación oficial se hizo esperar unas horas, cuando una nota de la organización confirmaba el efectivo rebautizo del festival.

«Se anunció hace unos días en rueda de prensa que algo muy importante estaba a punto de ocurrir en We Are Murcia - WAM Estrella de Levante. Y ya es oficial. A partir de la próxima semana, el proyecto We Are Murcia expande su actividad más allá de la ciudad de Murcia, con el objetivo de colaborar con la música en directo en toda la Región. Somos Región y somos, por tanto, We Are Región de Murcia», señalaban en la nota los actuales encargados del evento, Producciones Baltimore.

La organización quiso «aprovechar las excelentes» cifras de asistencia que espera acoger la programación principal del festival», que aseguran superará las 60.000 personas, para presentar su nueva identidad, WARM Up, «el nombre perfecto para reflejar esta nueva etapa del proyecto que se inició en marzo de 2017». Y es que WARM hace referencia a las siglas We Are Región de Murcia, toda una declaración de intenciones sobre la voluntad de acercar la música en directo a toda la ciudadanía murciana y de colaborar con otros actores del sector en la Región. Pero hay más guiños: «Al inmejorable clima que Murcia vive durante la primera semana de mayo, a la Costa Cálida – warm en castellano significa 'calentar'– y, por supuesto, a un hecho innegable: este festival abre la temporada de grandes citas internacionales en España. Es por tanto, el disparo de salida, el warm up para todos los asistentes a festivales del país». Una primera parada que, con 24.000 tickets ya vendidos, prevé colgar el cartel de sold out.



Además, ya se conoce el nombre de las dos asociaciones que recibirán este año el donativo derivado de los vasos reutilizables del festival. Serán Cirugía Solidaria, que exporta el talento de los médicos murcianos a países en vías de desarrollo desde hace 17 años, e Hippocampus, enfocada a la investigación y protección del caballito de mar en el Mar Menor.