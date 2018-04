Ni SOS 4.8 ni WAM, el festival murciano vuelve a cambiar de nombre

A partir de la próxima semana, el proyecto We Are Murcia expande su actividad más allá de la ciudad de Murcia, con el objetivo de colaborar con la música en directo en toda la Región.

"Somos Región y somos, por tanto, We Are Región de Murcia", han anunciado desde la organización del festival, que pasa de llamarse WAM a WARM UP.

La organización quiere aprovechar las cifras de asistencia que espera acoger la programación principal del festival - -más de 60.000 personas- para presentar su nueva identidad.



Nace WARM UP Estrella de Levante

"WARM UP Estrella de Levante es el nombre perfecto para reflejar esta nueva etapa del proyecto que se inició en marzo de 2017", señalan desde el festival.

WARM hace referencia a las siglas We Are Región de Murcia, toda una declaración de intenciones sobre "la voluntad de acercar la música en directo a toda la ciudadanía murciana y de colaborar con otros actores del sector en la Región".



Primeras acciones de WARM UP Estrella de Levante

Ya se han anunciado las primeras actividades de WARM UP Estrella de Levante en la Región. La primera de ellas es la confirmación de las dos asociaciones que recibirán este año el donativo derivado de los vasos reutilizables del festival. Serán "Cirugía Solidaria", que exporta el talento de los médicos murcianos a países en vías de desarrollo desde hace 17 años, e "Hippocampus", enfocada a la investigación y protección del caballito de mar en el Mar Menor.

Además, el festival lanza dos iniciativas que diversas ciudades de la Región: "WARM UP En El Cole" acercará la música en directo a casi una decena de colegios de educación primaria, mientras que, bajo el programa "Somos Región de Murcia", bandas como Ayoho o Increíbles Ful, en colaboración con promotores locales, llevarán a localidades como Cartagena o Moratalla la banda sonora de este #WARMUP2018 con entrada gratuita durante las próximas semanas.



Primeras fechas "Somos Región de Murcia"

11 de mayo, 22:00. INCREÍBLES FUL en Sala Tántalo (Cartagena)

12 de mayo, 23:00. AYOHO en Sala ZER-BIZIO? (Moratalla)

Primeras fechas "¡WARM UP Al Cole!" con el taller "Las Aventuras de Sam"

8 de mayo, Colegio Vicente Ros (Cartagena)

9 de mayo, Colegio La Vaguada (Cartagena)

10 de mayo, Colegio Beethoven (Cartagena)