Al Dual presenta su nuevo disco en Murcia con un 'showcase' gratuito

Es el hombre del momento. Primer músico europeo ganador en los prestigiosos Ameripolitan Music Awards de Memphis (Tennesee) –en la categoría Mejor Solista Masculino de Rockabilly– y nuevo miembro del Rockabilly Hall of Fame. El murciano Al Dual vive los mejores meses de su carrera, y entre flashes y galardones, aparece un disco: Blue's back in town, que presenta esta tarde en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Gran Vía de Murcia con un showcase para todos aquellos que no pudieron disfrutar del nuevo fenómeno musical de la Región a su paso por el Puertas de Castilla hace unas semanas, cuando registró un lleno rotundo.

Al Dual estará firmando discos, charlando con los fans y tocando algunas de sus canciones a partir de las siete de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Tras actuar como guitarrista de Pike Cavalero y ocasionalmente de Charlie Hightone, el murciano muestra en este elepé –su segundo en solitario– una faceta más completa y madura como cantante e instrumentista.