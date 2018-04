Sweet jazz

Decía ayer Alberto Nieto que San Javier es «uno de los pueblos más bonitos para escuchar jazz». Y lo hacía «sin falsos patriotismos», y esforzándose por dejar claro que su mensaje era sincero. No en vano, lleva más de dos décadas orquestando su festival, guiado incondicionalmente por esa imagen del cielo estrellado en el auditorio del Parque Almansa durante las noches de verano; y eso que en alguna ocasión ha dejado entrever que podría dejar la dirección del Jazz San Javier. Sin embargo, ahí sigue, 'esclavo' de una pasión que ha convertido a la localidad en una referencial a nivel nacional e internacional dentro del género; una cita –en la que LA OPINIÓN es medio oficial– solo comparable a las de San Sebastián y Vitoria, y que en esta edición –y ya van veintiuna– se ´cobra´ algunas deudas en la cabeza del cartel.

Como viene siendo tradición en los últimos años, Nieto –acompañado por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; la directora del Instituto de las Industrias Culturales, Marta López-Briones, y el concejal de Cultura de San Javier, David Martínez– desveló de una tacada toda la programación en un acto que tuvo lugar este martes en el Centro Párraga de Murcia y que sirvió para ´abrir boca´ –literalmente– de cara a lo que se avecina del 30 de junio al 28 de julio. Y es que los 25 conciertos de esta edición –repartidos en 16 noches– fueron presentados en chocolate.

Los presentes pudieron degustar a algunos de los «mas grandes» del blues, el soul y, por supuesto, del jazz mundial, aunque esta vez una de las citas destacadas –la del próximo 12 de julio– tendrá sabor a americana. Será la actuación de The Mavericks, durante muchos años «los más importantes representantes del country» y un viejo anhelo de Nieto: «Durante muchos años he intentado traerlos, ofreciéndoles incluso más (dinero) de lo que a mí me hubiera gustado, pero este año hemos tenido la suerte de poder agarrarlos de la cabellera».

Otra de las confirmaciones «especiales» para la organización, y que este año encabeza la nómina de artistas del festival, es la del legendario pianista Chick Corea, que hace dos años se cayó del cartel a última hora. El norteamericano –que solo tiene dos fechas en nuestro país: San Sebastián y San Javier– llegará, además, en formato trío acústico con John Patitucci y Dave Weckl, que es, de todos los proyectos de Corea, el que más gusta a Nieto, y «los he visto casi todos», aseguró. Este concierto servirá además para poner la guinda al festival el 28 de julio junto a Bruce Barth Trio y René Marie.

Además de los Mavericks y Corea, merece la pena destacar la visita de Maceo Parker, que hacía más de diez años que no pisaba el Parque Almansa. ´El rey del funk´, en su momento «viga maestra» del grupo del mismísimo James Brown, compartirá cartel el 13 de julio con el quinteto del joven trompetista y vocalista de San Luis Keyon Harrold. También dentro del terreno del funk destaca el estreno de la Big Sam´s Funky Nation, con lo mejor del jazz de Nueva Orleans, y, en una noche para recordar, la visita del genial contrabajista y compositor Kyle Eastwood, hijo del veterano actor y autor de las bandas sonoras de los principales títulos dirigidos por su padre: Million Dollar Baby, Cartas desde Iwo Jima, Gran Torino, etc. Será el 25 de julio.

También estará en el Jazz San Javier el estadounidense Pat Metheny, uno de los guitarristas más grandes del género y que el 6 de julio presentará en el Parque Almansa nuevo disco, y, en el apartado vocal, «el número uno» de jazz tras el triste fallecimiento en diciembre de Kevin Mahogany –«Uno de los grandes iconos de San Javier»–: Kurt Elling, que vendrá acompañado por un quinteto de lujo con el trompetista Marquis Hill (22 de julio). También destacan los debuts en este festival del brasileño João Bosco y Kenny Garrett, considerado el principal saxo alto desde Charlie Parker en el jazz –ambos actuarán en la noche del 14 de julio–; la unión francesa –en producción especial del la organización– del acordeonista Ludovic Beier y el violinista Pierre Blanchard, o la actuación de la vocalista y pianista australiana Sarah McKenzie, que compartirá programa con la Nine Below Zero Big Band.

En cuando al jazz hispano, sobresale la visita del genial Luis Salinas, al que el festival dedicará una noche entera. Será el 27 de julio, y durante la primera parte del concierto estará acompañado a dúo acústico de guitarra por su hijo Juan; después, el argentino liderará un quinteto. Por otro lado, el 21 de ese mes –coincidiendo con el guitarrista norteamericano Walter ´Wolfman´ Washington–, el Jazz San Javier reúne por primera vez en cuarteto –ya habían actuado juntos en una ocasión, pero a solas– al pianista catalán Ignasi Terraza y al armonicista madrileño Antonio Serrano. Por último, el bajista andaluz Pepe Bao será el encargado de abrir el festival –junto con la cantante Vonda Shepard– el 30 de junio.

Por supuesto, tampoco faltarán este año los conciertos gratuitos en Santiago de la Ribera (Mike Sanchez Band, el 18 de julio, y los murcianos Bluesfalos, el 24), el Puerto Tomás Maestre de La Manga (Tricia Evy Quintet & Ronald Baker) y la Plaza de España de San Javier (Domisol Sisters & Sedajazz Swing Brothers, el miércoles 4 de julio), para intentar contagiar a vecinos y turistas de la zona con la pasión del jazz.

El abono para once noches (sin Pat Metheny) cuesta 120 euros, mientras que el precio de día es 15 euros salvo los del guitarrista norteamericano (35), los Mavericks (30), Maceo Parker (25) y Chick Corea (35 euros).