Majesty Wolf, listos para la gran final de ´Got Talent´

Desde que supieron que eran finalistas, las vacaciones de Semana Santa y Fiestas de Primavera se han convertido en días de trabajo intenso, sin apenas descanso: los quince integrantes del grupo murciano de danza urbana Majesty Wolf están preparados para ganarse el próximo miércoles a la audiencia de la gran final de Got Talent, el programa de Telecinco que presenta Santi Millán y cuyo jurado constituyen Eva Hache, Edurne, Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez.



Formados en la academia Staying Alive, que se encuentra en la pedanía murciana de Puente Tocinos, este grupo está compuesto por chicos y chicas de entre quince y treinta años, que residen en su mayoría en la propia pedanía, aunque también hay miembros procedentes de otros municipios de la Región como Caravaca de la Cruz y Torre Pacheco.



Majesty Wolf ha cosechado numerosos premios nacionales de danza urbana, pero nunca se había presentado en un escenario con tanta visibilidad, como es el espacio de Telecinco. En Got Talent, superaron las primeras audiciones y triunfaron en la cuarta semifinal, donde fueron los más votados por la audiencia. Ahora, tras recibir los piropos del jurado y lograr el respaldo del público, los murcianos aspiran ante otros catorce concursantes por la victoria de la tercera edición española de Got Talent.



La gala empezará a las diez de la noche y se emitirá en directo. Los espectadores tendrán en su mano quién será el vencedor, ya que aparecerá un número de teléfono para emitir el voto durante los 10 minutos que dure cada actuación. El concursante ganador será el que más votos reciba, ya que esta vez no hay mediación del jurado, y se llevará como premios 25.000 euros en metálico y un coche.



Compañía de familiares en Madrid

Los jóvenes murcianos del grupo Majesty Wolf, que compiten en la semininal del programa de televisión Got Talent el próximo 21 de marzo, nos ofrecen su espectáculo en la presentación del Cartel de las Fiestas de Primavera 2018.



Los jóvenes murcianos no estarán solos en Madrid. Una delegación de familiares se desplazará hasta el plató para animarles. «Estamos muy nerviosos», contaba a este diario Mari, la madre de una de las integrantes de Majesty Wolf. «Los chicos han peleado duro estas dos últimas semanas de vacaciones, preparando la coreografía durante ocho horas cada día. Hay mucho sacrificio».De hecho, el grupo ha llegado a participar en las Fiestas de Primavera de Murcia , donde representaron uno de sus montajes en el Jardín de Floridablanca antes de la semifinal, que tuvo lugar el pasado 21 de marzo.El alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha elogiado públicamente a los artistas, emitió en su cuenta de Twitter la actuación de Majesty Wolf: