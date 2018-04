La lluvia aplaza el festival de indie Elche Live Music 2018

Los responsables de la cita barajan los días 20 y 21 para acoger los conciertos que han sido pospuestos.

Chasco para los amantes del indie que tuvieran previsto asistir este fin de semana al Elche Live Music. La organización, que ya llevaba más de 4.000 entradas vendidas para un festival que se iba a celebrar a lo largo de la tarde y la noche del sábado en el recinto ilicitano de Candalix, se ha visto obligada a aplazar la cita musical hasta nueva fecha debido a la gran amenaza de lluvia que hay para ese día en Elche.

Tras las consultas correspondientes a Emergencias, y cifrar en un 95% las probabilidades de precipitaciones sobre el territorio ilicitano, la organización y el Ayuntamiento anunciaron en la tarde de ayer mediante sendos comunicados el aplazamiento.

Ahora el principal objetivo es encontrar una nueva fecha para la celebración de la presente edición del Elche Live Music, un festival que contaba con el popular conjunto catalán Love of Lesbian como principal reclamo. No será fácil encontrar los días adecuados, porque dependerá de muchos factores. En primer lugar, tocará cuadrar las agendas con los grupos que forman parte del cartel. Otro aspecto que se deberá tener en cuenta es que la nueva fecha propuesta no coincida en día ni cercanía con ninguno de los encuentros musicales de este tipo que empiezan a florecer por toda la geografía española con la llegada de la primavera.

Ante la dificultad de poder cuadrar las agendas con todos los grupos implicados en este Elche Live Music, desde la organización no descartan incluso la posibilidad de doblar el festival y celebrarlo en dos días continuos. Esta es una de las opciones que más fuerza tiene y las fechas más adecuadas para ello son las de los próximos 20 y 21 de abril, por lo que el aplazamiento sería de apenas un par de semanas. «Desde el primer momento nos hemos puesto en contacto con los conjuntos y ellos son los primeros interesados en que se produzca la suspensión para que no se estropeen sus equipos», aseguraban ayer fuentes de la organización, que trabajan con celeridad para encontrar una nueva fecha, algo que esperan hacer público hoy.

En la jornada de ayer estaba todo previsto para que se iniciara el montaje en el recinto de Candalix. De hecho, durante la mañana se colocaron señales para avisar a los conductores que debían retirar sus vehículos del aparcamiento como muy tarde a las 15 horas. El primer paso del montaje pasaba por la instalación del vallado pero, ante el anuncio de la cancelación, ya se permitió por la tarde que se estacionaran vehículos, así que estos días no habrá tantos problemas para encontrar plazas libres en el centro de Elche.

Junto a Love of Lesbian, el cartel del Elche Live Festival cuenta con la presencia de otros grupos que son muy reconocidos dentro de la escena indie española, como son los casos de Sidonie, La Casa Azul o Elefantes. El elenco de conjuntos lo completan Kuve, Women Beat, Polos Opuestos y Atientas. Ahora tocará esperar, al menos un par de semanas más, para poder disfrutar de sus actuaciones en el recinto de Candalix.