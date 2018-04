El Kanka: "El mundo está, como decían los Aslándticos, 'fatal de los nervios'"

Nacido en Málaga en 1982, presenta mañana en el Teatro Circo de Murcia El arte de saltar, su cuarto disco de estudio.

El arte de saltar, autoeditado en su propio sello (A Volar Music), es el cuarto disco de El Kanka tras Lo mal que estoy y lo poco que me quejo (2013), El día de suerte de Juan Gómez (2014) y De Pana y Rubí (2015). El arte de saltar es un disco de canciones sin artificios. «Con un punto de maldad que no tienen los otros, y con toques de folklore sudaméricano», en palabras del propio artista. En esta ocasión el músico malagueño ha contado con las colaboraciones de Jorge Drexler y la Comparsa de Martínez Ares, una de las más relevantes del Carnaval de Cádiz.

El Kanka ofrece en El arte de saltar canciones que abrazan distintos estilos. 2018 ha arrancado para él de la mejor manera posible, con una entrada directa al número 1 de Itunes, al 6 de la lista de ventas, y con varios temas de El arte de saltar entre los más virales de Spotify en España y Colombia; además sus seguidores han llenado cada una de las citas de presentación en acústico. La gira que acaba de comenzar le llevará por varios festivales y también a Latinoamérica. Mañana ofrecerá su música y letra en el Teatro Circo de Murcia a las 21.00 horas junto al ceheginero Moy Gomar. Hablamos con El Kanka.

Llevas ya cuatro discos a tus espaldas. ¿Qué hay de diferente y especial en El arte de saltar ? ¿Cuál es 'El arte de saltar'?

Yo creo que tiene de diferente lo lógico y natural de una evolución? Yo no me planteo buscar cosas diferentes como tal, pero sí trato de afinar y de sorprenderme a mí mismo con cada tema. Mirándolo a posteriori, diría que este es un disco más poético, con más contenido, más comprometido y más maduro. 'El arte de saltar' hace referencia a la habilidad adquirida mediante la experiencia de la vida, a una intención de vencer el vértigo precisamente saltando.

¿Este disco es en muchos aspectos un salto? Saltar siempre hacia adelante, supongo...

Desde luego? Este disco llega en un momento muy loco, de mucho bullicio, muchos viajes, mucho crecimiento, y todo eso asusta, pero, como dices, hay que saltar hacia delante y tratar de que el miedo no te paralice.

¿Qué vamos a encontrar en El arte de saltar ? ¿Qué destacarías sobre el sonido?

El sonido es eminentemente acústico, como en prácticamente todos mis trabajos; quizá en este de una forma incluso más acentuada. Es un sonido bien natural, sin artificios. Además, como he experimentado un poco con ritmos de raíces latinas, se incorporan algunos elementos tales como el ukelele, el charango, el bombo legüero o los batás, que creo que le dan un toque exótico y como de tierra.

Al disco no le falta tampoco un toque de folclore sudamericano. ¿De dónde vienen estas influencias?

Pues en realidad tengo estas influencias desde chiquitito, ya que mi padre es un amante del folclore, y en casa se escuchaba a Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui, Chavela, Mercedes Sosa? Pero quizá es algo que se me ha acentuado a raíz de mis últimas visitas al otro continente.

Tu nombre ha crecido mucho gracias a que Amaia de OT interpretase varias canciones tuyas. Incluso llegaste a visitar el programa. ¿Cómo fue aquello? ¿Ha cambiado tu consideración hacia este tipo de programas?

Mmm? No mucho, la verdad? Tampoco soy un radical hacia ningún sentido. Estos programas son lo que son: concursos de la tele. No es mi rollo, y no me presentaría jamás a un talent show, pero me invitaron a raíz de la persistencia de Amaia, y me pareció una experiencia curiosa. Me parece de aplaudir que inviten a un artista como yo, y quise corresponder visitando la academia y dando mi punto de vista sobre la música.

En tu nuevo disco colaboras con Jorge Drexler. ¿Cómo surgió esa posibilidad, qué tal sienta cantar con un artista de su categoría? ¿Has aprendido algo?

Surgió de forma bastante natural, la verdad? Yo no lo conocía personalmente, pero tenía su móvil (gracias a que ambos estamos en un grupo de WhatsApp en común), así que le mandé el tema y aceptó encantado. Yo lo admiro mucho, y para mí es un ejemplo de carrera? Siempre se aprende algo al lado de un maestro de esa altura.

Cada vez hay más grupos y cantantes que triunfan sin ligarse a ningún sello discográfico. ¿A qué crees que se debe? ¿Crees que las discográficas, tal y como las conocemos, tienen los días contados?

Muy bien? A mí me encanta el jaleo, jejeje. Tampoco lo adapto tanto, simplemente elijo el repertorio que me parece más adecuado a según qué espacio. El resto es igual.

¿Para qué, por qué canta El Kanka?

Pues aparte de lo que digo en la canción, para mí es una experiencia vital imprescindible. Es lo que me reconcilia conmigo mismo y con el mundo. No sé qué sería de mí sin la música.

¿Es cierto eso de que cada día vivimos más para trabajar?

Es cierto, y por desgracia es algo de lo que no he conseguido zafarme (aún).

De cantante callejero a colgar el 'no hay billetes' en algunas de las salas de conciertos más importantes del país. ¿Cómo se consigue esto? ¿Dónde estás más cómodo? ¿Cómo ha cambiado tu vida?

En realidad no he sido oficialmente nunca un músico callejero, jejeje. Sí que he tocado puntualmente en la calle para sacarme unas perrillas y divertirme, pero nunca ha sido algo recurrente. Sí que he sido un músico de bares, de pubs, de teterías y de lugares a veces infectos, jajaja. Estoy más cómodo pudiendo pagar el alquiler, la verdad? Creo que lo he conseguido a base de currar como un loco, y seguimos en la lucha?

«Yo aplaudo que hasta el más tonto defienda sus ideales, sean estos o no cabales». ¿En qué pensabas cuando escribiste esa canción? ¿Hay un exceso de pasión en la sociedad española estos días?

Diría que sí, que tenemos el sutilómetro permanentemente conectado. Tenemos que aprender a ser más abiertos y no ofendernos a la mínima de cambio.

Has compuesto canciones que pueden servir de ayuda ( Sí que puedes , Tienes que saltar ) ¿Son fruto de alguna experiencia de El Kanka o van dirigidas hacia quien las necesite?

Yo siempre intento que las canciones tengan una 'finalidad universal', pero siempre parten de algo más concreto. En este caso, Sí que puedes nació como mensaje motivador para un amigo, y Tienes que saltar habla de una experiencia personal de cambio, y de mi padre.

En Búsquese una vida se aprecia una crítica a las redes sociales. ¿Cuál es tu punto de vista sobre su funcionamiento? ¿Te has visto asaltado por algún troll?

Bueno, alguno que otro me ha tirado alguna pulla, pero me doy con un canto en los dientes, no tengo muchos haters? Lo que no entiendo (y es de lo que habla la canción) es que una persona se tome 10 minutos de su vida para putear a un artista; creo que estas personas tendrían que buscarse un hobby o algo?

Hay muchos tipos de cantautor. ¿Con qué tipo te sientes más identificado?

Creo que hay tantos tipos de cantautor como cantautores hay. Yo me siento cómodo con mi forma de hacerlo. Llámame 'kankautor'.

¿Crees que hay un retroceso en libertad de expresión?

Lo creo firmemente. Hemos dado un lamentable paso atrás?

Como músico, ¿que te parece ver que compañeros de profesión se sientan en el banquillo por cantar?

No comulgo con muchas de las letras de los susodichos, pero creo que el castigo es totalmente desproporcionado?

¿Qué es lo que más te subleva de estos tiempos salvajes?

Tantas cosas? Esa es una, pero hay mil. Políticos que roban, maltratadores, asesinos. El mundo está (como decían los Aslándticos) «fatal de los nervios».

¿Por qué le has dedicado una canción a Andalucía?

Porque es mi tierra y la amo fuertemente, jejeje.