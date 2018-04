Arrancan hoy los conciertos de las Fiestas de Primavera 2018

Como complemento a las actividades programadas para las Fiestas de Primavera, el Teatro Circo de Murcia acoge la segunda edición de 'enelTCsebaila' por la cual el anfiteatro se convierte en una sala de conciertos por la que pasarán, hasta el 6 de abril, media docena de grupos. Los conciertos comienzan hoy, en la antesala del Bando de la Huerta, con las actuaciones de los grupos murcianos Varry Brava, Adiós Nicole y Estúpido Flanders.

Así, Varry Brava presentará su último disco, Furor, mientras que Adiós Nicole, banda ganadora de la última edición del CreaMurcia, dará a conocer su nuevo EP, El Momento Presente; Estúpido Flanders, por su parte, hará un repaso por sus peculiares temas mezcla de indie, rock y canción de autor.

El 4 de abril actuará el cantautor malagueño Juan Gómez Canca, más conocido como El Kanka, que se ha convertido en uno de los imprescindibles de la música pop, presentando su último disco, El arte de saltar. En la misma jornada, actuará también el murciano Moy Gomar para presentar su nuevo trabajo, Moytopía, un disco de rock flamenco, bolero, rock sinfónico y tango argentino.

Al día siguiente se subirán al escenario los madrileños Aurora & The Betrayers, que estrenan Tune out the Noise, su tercer álbum, que conserva sus influencias del rock clásico, el soul y el folk norteamericano. También el 5 de abril actuarán los barceloneses Mambo Jambo, quienes harán bailar al público con su Jambology.

Por último, cerrarán el ciclo el 6 de abril La Casa Azul y Parade. La banda de Guille Milkyway presentará su trabajo La gran esfera, mientras que Parade, nombre artístico del profesor yeclano Antonio Galvañ, hará un repaso por sus diez años de carrera musical.