El Back in Black de AC/DC vuelve en formato cassette

El Back in Black de AC/DC, editado originalmente en 1980 y el tercer disco más vendido de la historia por detrás de Thriller de Michael Jackson y Dark side of the moon de Pink Floyd, volverá a las tiendas en formato cassette el 21 de abril con motivo del Record Store Day.

Esta reedición especial del álbum, que ha despachado más de 50 millones de copias desde su lanzamiento original, verá la luz a través de RCA en una edición limitada de 2.500 copias, según informa el propio sello discográfico.

Back in Black marcó un punto de inflexión en la carrera de AC/DC no solo por su descomunal éxito de ventas, sino porque supuso su regreso con el vocalista Brian Johnson tras la muerte de su predecesor, Bon Scott, en febrero de 1980, justo cuando la banda comenzaba a despegar gracias al éxito del disco Highway to Hell (1979).

Considerado un clásico indiscutible de la música en general y del rock en particular, en Back in Black están algunos de los temas más populares de AC/DC, tales como You shook me all night long, Hells bells, Shoot to thrill y la canción que da título a todo el trabajo.