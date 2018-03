Mariela Lucas: "Mi mayor sueño ahora mismo es dedicarme de lleno a esto"

Comenzó su formación en el estudio de cine, teatro y televisión Teatres de Murcia, y continúa en Madrid en el Centro del Actor. Ha formado parte del elenco de obras de teatro y cortos, y con la grabación de 'Ojo por ojo' se encuentra sumergida en su primer largometraje.

Mariela Lucas nació en Murcia en 1981, y aunque comenzó su formación como abogada, siempre sintió un vacío que solo el mundo de la interpretación podía llenar. Y aunque apenas lleva unos años cumpliendo su sueño, ya ha tenido varias oportunidades de formar parte de diversos cortometrajes y obras de teatro, como La Enfermedad de la Juventud, dirigida por Karen Matute, donde tuvo el papel protagonista. Actualmente forma parte, por primera vez en su incipiente carrera, de un largometraje, Ojo por ojo, que se está rodando en Villena; un proyecto que comenzó como corto y se ha convertido en algo más ambicioso. Con una gran humildad, se muestra muy agradecida de tener la oportunidad de ser conocida en Murcia, pues quiere trabajar en su tierra natal.

Cuéntenos, ¿Cuál es la historia en Ojo por ojo?

Es una historia de venganza. A una mujer con una vida aparentemente normal, un día, le sucede algo que le cambia la vida para siempre.

La trama de traición está muy trabajada, ¿qué tiene de especial esta historia?

Quizá que no es solo la historia de venganza que ves en un thriller, que sí es cierto que está más trabajada; Ojo por ojo es una versión en la que la inspiración del director tiene una parte más dura, con estilo de películas como Saw. Para que me entiendas, se va a ver mucha sangre. Por ello, contamos con una profesional de maquillaje muy reconocida que se va a encargar de esa parte, va a estar muy cuidado.

¿Cómo es su personaje?

Soy la mala de la película, la que sufre y que tiene un giro importante. Lleva detrás de sí toda su desgracia, se ha vuelto loca y, al final, le lleva a hacer lo que hace. Es un personaje interesante en ese sentido, porque tiene esa parte de locura que no se suele hacer.

Estáis en mitad del rodaje, en Villena. ¿Cómo va hasta ahora?

Sí, empezamos hace una semana. De momento solo hemos tenido una jornada de rodaje, pero marcha bien. Yo no suelo ver películas ensangrentadas, pero rodarla me está encantando, lo estoy pasando genial.

Es su primera experiencia en un largometraje...

Exacto. Llevo años haciendo teatro en Murcia, y había hecho cortometrajes, pero es la primera película que voy a hacer. El equipo está muy implicado y yo, como persona que está empezando, me parece una gran oportunidad. Estoy muy contenta.

¿Cuándo le picó el gusanillo de la interpretación?

Yo soy abogada de profesión y, en un momento de mi vida, me di cuenta que no me estaba aportando lo que necesitaba, y decidí dedicarme a lo que me apasionaba. Empecé hace poco, pero ya me ha dado tiempo a hacer cosillas. Poco a poco.

¿Cuáles han sido sus mayores referentes?

Por supuesto las grandes como Meryl Streep, y también actrices como Aitana Sánchez Gijón, Inma Cuesta o Juana Acosta. Me gusta mucho el cine español.

Si le dieran la oportunidad, ¿con qué director le gustaría trabajar?

Me gustaría mucho trabajar con Daniel Sánchez Arévalo, es un director muy actual. También con Isabel Coixet, Iciar Bollaín o Álex De la Iglesia.

¿Cuál es su sueño?

Mi mayor sueño ahora mismo es subirme a un escenario o ponerme delante de una cámara, y dedicarme de lleno a esto. Le estoy dando una oportunidad, no sé si tiraré la toalla y seguiré estudiando en un futuro o no. Por eso, ahora mi sueño es poder vivir de esto, simplemente.

Generar una energía que impida a los ojos del espectador alejarse de lo que ocurre sobre el escenario no es fácil. ¿Qué hace falta para ser un actor o actriz de éxito?

Si tienes talento y te lo curras puede salir bien, pero no todos los actores con talento lo logran. Hay un factor importante, que es tener suerte, estar en el sitio y en el momento oportuno. Es una carrera muy vocacional y necesitas tener apoyos, vivir solo de esto es muy complicado, es habitual que además de esto tengas otro trabajo. Lo que tengo claro es que un actor debe estar continuamente formándose. Por eso, como llevo poco tiempo, yo digo que soy actriz pero soy muy consciente de que estoy formándome y tengo un largo camino delante. Es como un pianista: si no entrenas, tus dedos pierden su habilidad; al actor le ocurre lo mismo.

Es difícil hacerse un nombre en esta profesión...

Hay mucha gente, es muy complicado. En profesiones así es muy difícil, yo lo estoy descubriendo porque me estoy formando y estoy viendo que la preparación que tiene un actor es muy dura. Hay gente que piensa que es sencillo, pero lo que se hace requiere una preparación muy completa a nivel corporal e interior, tus sentimientos? Interpretar bien requiere un entrenamiento, y es muy duro.

Si sus hijos le dijeran algún día «mamá, quiero estudiar interpretación», ¿les animaría a hacerlo?

Yo les animaría a hacerlo, pero también les diría que es importante que tuvieran otra formación paralela.

Si algún día trabajara fuera, ¿olvidaría su tierra natal?

Qué va, en absoluto. De hecho, mi idea es quedarme a trabajar aquí.