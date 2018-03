Música para sentir la primavera en el Teatro Circo de Murcia

El Teatro Circo de Murcia se convertirá en una pista de baile durante las próximas Fiestas de Primavera. Serán cuatro días de conciertos –2, 4, 5 y 6 de abril– con grupos murcianos, como Adiós Nicole o Moy Gomar, además de artistas nacionales como Varry Brava, El Kanka, Aurora & The Betrayers o La Casa Azul.

El ciclo lo estrenarán Varry Brava, Adiós Nicole y Estúpido Flanders el lunes 2 de abril. Los oriolanos presentarán su último disco, Furor, formado por diez canciones que muestran el espíritu más genuino del grupo. Por su parte, Adiós Nicole, tras proclamarse ganadores del CreaMurcia 2017, presentarán su nuevo epé, El momento presente, un trabajo muy cercano al pop y con un curioso cuidado a las melodías y a los detalles instrumentales. Finalmente, también tocará Estúpido Flanders, con su mezcla tan distintiva de estilos indie, rock y canción de autor. Las entradas cuestan 12 euros en venta anticipada y 15 euros el mismo día del concierto.

El miércoles 4 será el turno de El Kanka y Moy Gomar. El primero se ha convertido en uno de los imprescindibles en las citas de los festivales veraniegos del país, algo casi inimaginable hace unos años para un cantautor que ha forjado su carrera desde la absoluta independencia y con la absoluta fidelidad de sus seguidores, que cada vez son más numerosos. Asimismo, Moy Gomar ofrecerá su nuevo trabajo, Moytopía, un disco de rock flamenco, bolero, rock sinfónico y tango argentino. Las entradas cuestan 17 euros la anticipada y 20 el día de la actuación.

Aurora & The Betrayers estrenarán Tune out the noise –su tercera referencia discográfica– el 5 de abril junto a Los Mambo Jambo, que harán bailar a los asistentes al ritmo de Jambology, en una cita que costará 15 euros.

Por último La Casa Azul cerrará los conciertos de primavera el viernes 6 de abril. Guille Milkyway, presentará una de sus producciones más esperadas, La gran esfera. Para finalizar este evento cultural tocará Parade, el profesor de música de Yecla con más de diez años de carrera, que hace siempre guiños en sus canciones, retando al público a descifrar las referencias a citas de libros, películas y personajes. El precio es de 18 euros.

Como ocurriera el pasado año, se desmontará el patio de butacas para convertirse en una sala de conciertos permitiendo así que unas 550 personas puedan disfrutar en la pista de baile, y unos 400 puedan ver el concierto sentados.