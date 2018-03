"Si pudiera vivir del corto, lo haría; es como empecé y se lo debo todo"

Directora y guionista. El pasodo 8 de marzo, la ciezana fue homenajeada en su localidad natal, que desde entonces tiene una sala en el Teatro Capitol que lleva su nombre. Actualmente se encuentra trabajando en una serie y el que será su tercer largomentraje.

A Manuela Burló Moreno no se le puede aplicar aquello de que nadie es profeta en su tierra, porque desde este pasado 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, la directora y guionista cinematográfica ya tiene una sala de cine con su nombre. Se trata de la hasta ahora llamada Sala B del histórico, pero a la vez totalmente remodelado, Teatro Capitol de Cieza, que fue reinaugurado por la Reina Sofía en el año 2013. En el acto, presidido por el alcalde la ciudad, Pascual Lucas, se desveló la placa y se proyectaron seis de sus cortos.

La cineasta está ahora inmersa en la producción de una serie de televisión que, según su criterio, va a marcar muy positivamente su carrera. Además, está proyectando su tercer largometraje, que será su primero en inglés y que se rodará en Estados Unidos. Podría ver la luz el año próximo con un reparto internacional.

Manuela, sin duda, un gran regalo, en su pueblo y en un día realmente especial€

Estoy muy contenta por este reconocimiento, ya que coincidió con un día muy importante y necesario, ya que las mujeres hemos hecho historia tan solo pidiendo algo tan simple como la igualdad. Además, yo empecé aquí, en Cieza, con la Asociación Puente Alambre y con Bartolomé Marcos en el IES Diego Tortosa. El germen de mi carrera está aquí, por lo que la formación más básica la recibí aquí.

¿Cómo recibió la noticia?

Pues fue el propio Ayuntamiento quien me llamó y enseguida me llené de ilusión. Ya hace tiempo que se estrenó aquí uno de mis cortos y no pude venir, teniendo que hacer un video. Por lo tanto, tenía claro que esta vez tenía que estar aquí, y así fue. Es algo muy grande para mí que esta sala de nuestro emblemático teatro lleve mi nombre.

¿Y su carrera? ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Bueno, pues después de seis cortos, dos largometrajes y muchos anuncios de los que se ven diariamente en la tele, actualmente estoy como la señora Fletcher, con mi máquina de escribir e ideando nuevas cosas, en concreto escribiendo una serie para televisión y mi tercer largometraje.

Eso no quiere decir que le diga adiós al corto€

Para nada. Si pudiera vivir del corto, es lo que haría, porque es como empecé, se lo debo todo. Pero yo creo que todo se complementa.

¿Nos adelanta algo de ese tercer largo?

Sí; además viene lleno de nuevas cosas para mi carrera. Es un proyecto que se rodará, si todo va bien, en Estados Unidos y en inglés. Sería mi primera película en este idioma. Es algo muy personal, con un reparto internacional y muy ambicioso, con una historia cuyo germen lo tenía ya escrito hace tiempo.

¿Y la serie? ¿Dónde la veremos?

Es una comedia, pero no puedo decir mucho más. Se está haciendo para las plataformas de televisión por cable que ya sabéis que son la novedad ahora. Creo que va a ser una noticia muy positiva para mi carrera, pero ahora mismo no puedo decir nada más.

¿Cuál es su película favorita dirigida por una mujer?

Mi vida sin mí, de Isabel Coixet.

¿Y por un hombre?

Él, de Luís Buñuel.

¿Y qué género es el que más le agrada?

Sin duda, las comedias dramáticas.

¿La película que más le ha gustado de todos los tiempos?

Nueve vidas, de Rodrigo García.

¿Y el mejor director?

Derek Cianfrance.