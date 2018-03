Maluma y Jason Derulo, en un himno para el Mundial de Fútbol de Rusia

La semana pasada Coca-Cola estrenaba su himno promocional para el próximo Mundial de Fútbol de Rusia, interpretado en inglés por Jason Derulo. No se trata de la canción oficial de la competición, que está por llegar, pero la empresa ha sido el espónsor oficial de la Copa del Mundo desde 1978.

Pues bien, ahora Maluma se une a Jason Derulo en una versión bilingüe y bailable del tema, titulado Colors, según adelanta Billboard, publicación que además añade que el colombiano estrenará este mismo miércoles su propia versión latinoamericana en español de la canción en un evento en Miami.

En la letra de la canción, Maluma canta frases de unidad como "tantos países, mismas raíces", al tiempo que invita a bailar todos juntos a pesar de las diferentes y alejadas procedencias. Termina su participación con un beso en su línea sensual: "the World Cup is here, mua".

Esta es la versión en inglés de Jason Derulo: