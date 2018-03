Pedro Hurtado: «Intento que se 'vea' la historia, porque cuando no ves algo no lo valoras»

Nacido en Águilas, reside desde los 17 años en Murcia, y aunque ha vivido también en diversos países de Europa, ha hecho su vida aquí, y se siente de aquí. El ilustrador Pedro Hurtado siente una gran admiración por su tierra, y por ello está llevando a cabo su Serie Historia Ilustrada, un proyecto personal que inició en 1999 como proyecto de fin de carrera, y que le ha llevado a ilustrar diversos municipios de la Región hasta llegar, en su trabajo número 17, a la capital. Historia Ilustrada de Murcia es un recorrido visual por los orígenes de la ciudad, hasta llegar a la actualidad. Siguiendo su lema «se ama lo que se conoce», Pedro Hurtado nos trae este libro para que conozcamos la historia de Murcia, para que la ´veamos´.

P ¿En qué consiste su trabajo?

R Hago ilustraciones, es decir, imágenes elaboradas. Trabajo con acuarela y lápiz, técnicas clásicas, y luego retoco un poco en el ordenador, pero muy poco. Lo que hago son imágenes virtuales.

P ¿Cuándo decidió dedicarse a la ilustración?

R Yo he dibujado desde siempre, pero fui consciente de que podía dedicarme al dibujo y a la ilustración de una manera seria y profesional a partir de los 20 años. Creo que el dibujo en la Región de Murcia, y en general en España, no está bien considerado. Es un trabajo difícil, pero como es mi pasión no había otra opción para mí, el dibujo es mi mejor manera de expresarme.

P Dice que en España no es un trabajo valorado. Usted ha vivido fuera, ¿cómo está considerado en otros países?

R Hay más cultura de la imagen y el cómic. En Francia y México hay toda una industria que absorbe ese trabajo, hay muchas editoriales potentes que te contratan y los dibujantes están muy bien considerados y se ganan la vida con ello perfectamente.

P Entonces, ¿tiene pensado proyectar su trabajo internacionalmente?

R He trabajado con editoriales extranjeras. Pero yo lo que quiero es hacer divulgación de nuestra historia, de forma local. Mi lema es ´se ama lo que se conoce´. Hay una percepcion equivocada de nuestras ciudades, porque no se conocen, yo quiero ayudar ahí. Y para aportar tengo que hacer el trabajo desde aquí.

P Cuénteme, ¿cómo surgió la idea de una serie de ilustraciones de municipios murcianos?.

R Tenía que hacer un proyecto final de carrera y todo el mundo presentaba murales, yo quería hacer algo más ambicioso, y como me gusta mucho la historia, decidí hacer la historia ilustrada de Águilas, mi pueblo. Se vendió muy bien, y por ello seguí y seguí con más municipios hasta ahora, Murcia, el número 17.

P 16 trabajos anteriores, desde luego esta no es la primera vez que analiza la historia de un municipio de la Región. ¿Qué tiene este libro de diferente respecto a sus otros trabajos?

R Yo, al considerarme de Murcia, lo he enfocado con mucho más apego, más vínculo. He disfrutado mucho más el trabajo, y eso se nota en el resultado final.

P Es un libro completamente ilustrado, de principio a fin, y todo lo que podemos ver son dibujos suyos.

R Así es, todo son ilustraciones hechas por mí, no hay nada de fotografía de archivo.

P Más de 100 imágenes componen el libro. ¿Hay alguna que tenga algo especial para usted?

R El icono de Murcia reconocible a nivel nacional es la catedral, por su estilo barroco único. Pero, en mi opinión, tiene una carga religiosa evidente, y por ello yo reinvidico mejor el castillo de Monteagudo. Para nosotros es un tótem, para todos los murcianos, o al menos debería de serlo, es como nuestra Alhambra. Esa ilustración que he hecho de cómo sería el castillo en el siglo IX, en su momento de esplendor, es a la que más cariño le tengo. Por eso la he puesto en portada.

P Tengo que preguntárselo: ¿una imagen vale más que mil palabras?

R En este caso sí. Lo que yo intento es que tú veas la historia, porque cuando no ves algo, no lo valoras. En Murcia hay una idea generalizada y equivocada de que nuestro pasado no es importante, porque no tenemos edificios o palacios que visitar. La mayoría de los edificios representativos de Murcia han desaparecido, por eso en este caso creo que es tan importante verlos. Yo quiero que con este libro se descubra la historia de Murcia, pero con una buena experiencia. Intento hacer una herramienta que sea didáctica, que la gente disfrute aprendiendo.

P ¿Hasta qué punto de nuestra historia murciana se remonta este libro? ¿Llega hasta hoy?

R Historia Ilustrada de Murcia quiere cumplir unos objetivos sencillos, pero muy importantes. Busca ser un libro de historia integral, es decir, desde los primeros pobladores hasta ahora, todo. Empieza en las primeras comunidades que pasaron por Murcia y llega hasta la actualidad. Además, todo ello condensado en un único volumen, cronológico y completamente ilustrado.

P Se podría decir que es un viaje en el tiempo hacia nuestro pasado. Pero, ¿cómo ve nuestro futuro?

R Yo siempre he pensado que esta Región tiene muchísima proyección, creo que tenemos todos los puntos para tener un futuro prometedor. Los murcianos son gente muy predispuesta, tienen el espíritu que más podría definir a España: gente abierta, noble, emprendedora. Pero son las autoridades las que tienen que poner un buen bastidor a esos mimbres. Yo creo mucho en los murcianos y en la Región, con este libro quiero que nos queramos. No creo ser un soñador, creo que hay posibilidades.

P Hábleme sobre la financiación del libro, tengo entendido que ha sido fundamental la campaña de crowdfunding.

R La Concejalía de Educación también ha colaborado, pero crowdfunding ha pagado los gastos, ha sido todo un éxito y estoy muy contento. También han participado asociaciones como Monteagudo Frontera de Reinos y Juan de la Cierva y Codorníu.

P La recompensa estrella de la campaña ha sido salir en el libro como figurante, ¿no?

R Eso ha sido maravilloso. Una de las recompensas del crowdfunding era que si me mandabas una fotografía tuya te haría un retrato como figurante en el libro. Eso a la gente le ha encantado, cuando se han visto en las páginas, ha sido maravilloso. Yo lo he disfrutado mucho.

P El libro lleva ya unos días en el mercado. ¿Cómo está siendo su acogida?

R Está teniendo una aceptación estupenda, una distribuidora de Murcia lo quiere llevar al FNAC y a la Casa del Libro. Algo así, como este trabajo, no hay en Murcia, la gente está viendo un material que, cuando lo abres, te seduce.