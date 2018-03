Un filme georgiano, triunfador en el Ibaff

La novena edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, Ibaff, se clausuró el pasado sábado en una ceremonia donde se entregaron los premios a los mejores trabajos presentados.

El jurado de largometrajes –compuesto por Andrea Franco, Milagros Mumenthaler y Eulàlia Iglesias– otorgó el Premio al Mejor Largometraje a Let The Summer Never Come Again del georgiano Alexandre Koberidze, la historia del viaje de un joven del campo a la ciudad, Tbilisi, para transportar al espectador a un territorio y a unos personajes en proceso de tránsito. No coincidió la opinión del público, que eligió como su favorita Mira lo que has hecho, la serie protagonizada por Berto Romero, dirigida por Carlos Therón y producida por El Terrat y Movistar+.

El jurado también quiso conceder una mención a Those Who Are Fine, primer largometraje del suizo Cyril Schäublin, por su particular aproximación no exenta de humor al cine de estafadores.

Por su parte, el jurado de cortometrajes –compuesto por Isabel Durante, Áurea Ortíz y Mireia Mullor– quiso «poner de manifiesto el alto nivel de la Sección Oficial de cortometrajes por su sorprendente riesgo y diversidad de formatos, narrativas y temáticas» Así, decidieron otorgar una mención especial al cortometraje Copa-Loca, del director griego Christos Massalas, por su retrato de la realidad social griega a través de una historia de humor absurdo y una propuesta visual arriesgada.

Del mismo modo, otorgaron el primer premio de la Sección Oficial de cortometrajes a Retouch, del iraní Kaveh Mazaheri, que en este caso también fue elegido por el público como el mejor cortometraje.

Alumnos de diferentes centros educativos de la Región seleccionaron Sub Terrae, de la directora canaria Nayra Sanz, para ganar el Premio Ibaff Joven. En la ceremonía también se entregaron el Premio Honorífico, a la realizadora argentina Lucrecia Martel, por su «capacidad de convertir lo cotidiano en misterioso», y el Premio Arrebato, galardón a la trayectoria y evolución constante, a Movistar+ por impulsar un cambio de paradigma en la ficción televisiva nacional basado en la libertad creativa.