'El tiempo de ruido' del murciano Ricardo Escavy se instala en Nueva York

"Es una obra muy dinámica", asegura el artista, que ha cruzado el charco con ocho piezas serigráficas, no seriadas porque son originales, que profundizan en la relación entre los estímulos visuales y sonoros; o lo que es lo mismo, la pintura y la música.

¿Qué posibilidades tiene un artista español de inaugurar una exposición en Nueva York? En principio, pocas. Ricardo Escavy (Calasparra, 1979), uno de los principales representantes del arte geométrico de la Región de Murcia, puede decir ya que sí lo ha hecho. Y de la manera más inverosímil.

Viajó a Nueva York en 2009 por placer "y para ver el MoMA", la catedral del arte contemporáneo. Normal, teniendo en cuenta que allí están expuestos, por ejemplo, cuadros de los latinoamericanos Carlos Cruz-Diez o Jesús Rafael Soto, referentes absolutos del arte cinético. Y es que, aunque Escavy comenzó a estudiar Bellas Artes en la UPV, fue en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón de Caracas (Venezuela) en donde su cabeza "pegó un giro": "Empecé a construir con formas geométricas y a trabajar las líneas verticales y horizontales".

Entre paseos por Central Park y compras con su familia por la Quinta Avenida, Escavy cayó en lo que él mismo considera "provinciano" y "desfasado": repartir catálogos de sus trabajos en museos y galerías. Y menos mal que lo hizo. Volvió a Murcia y siguió con su rutina. Pero hace tres años recibió un correo electrónico que le dejó "descolocado". Los galeristas de Artifact le informaban de que estaban muy interesados en exponer sus obras. Por muy arcaica que pareciera, es evidente que, como él mismo reconoce, "cuajó la fórmula".

Durante este tiempo, el artista adquirió una mesa de serigrafía. No cualquiera, sino la del taller de Pepe Jiménez. "Es el mejor serigrafista de España y lo tenemos en Murcia", opina Escavy. Y no anda desencaminado, ya que ha trabajado con artistas de la talla de Luis Gordillo, Rafael Canogar, Alfonso Albacete, Ángel Haro o Miguel Fructuoso. "Ha estampado serigrafías en la mesa que tengo en mi taller a media España", insiste con orgullo.

Con esta mesa tan llena de historia, Ricardo Escavy comenzó a crear la serie de pinturas ´TNT´ (´The Noise Time´), continuación de su anterior proyecto ´Polifonías´. Precisamente, tres de estas piezas son parte de la exposición que se puede ver a partir de hoy en Nueva York en ´Works on Paper´. Este conjunto, que no es seriado porque es original, está hecho mediante el método de estampación de serigrafía. "Es una obra muy dinámica y trabajo sobre todo el concepto de la sinestesia: me interesa la relación entre los estímulos visuales y sonoros, entre la gráfica y la música", apostilla.

Mucho ha cambiado el artista desde su primera exposición de 2001 en su tierra, Calasparra, poco después de llegar de Venezuela: "Entonces me centraba en grandes estructuras, masas de color con texturas. A día de hoy, todo eso ha evolucionado a algo más estático a nivel visual, pero más dinámico a nivel conceptual".

El autor ha desembarcado en la isla de Manhattan con ocho piezas, tres de gran formato (120 x 120 centímetros, las que pertenecen a la serie ´TNT´) y cinco medianas (en torno a los 60 centímetros cuadrados), estas últimas, más libres y con más "improvisación, en términos musicales". Tanto es así, que el pintor reconoce haber trabajado una de las piezas a su llegada a la isla.

La muestra ´Works on Paper´, como su propio nombre indica, son trabajos sobre papel. Escavy se decidió por este formato por puro pragmatismo, y es que hay que pensar en el transporte: "O me gasto el dinero en enviar toda la obra o me llevo la obra conmigo". El papel lo hace todo más fácil.

Artifact Gallery es un espacio dividido en tres salas. A partir de hoy, 7 de marzo, y hasta el día 25, el pintor murciano cuenta con este espacio para mostrar estos trabajos. Junto a él, también exponen en esta galería situada en Orchard Street del ´Lower East Side´ de Manhattan Katsura Okada y Zohar Wallach.

Cuando termine su periplo por América, Ricardo Escavy habrá terminado con ´Works on Paper´, pero queda lejos aún el final de ´The Noise Time´. El 7 de abril, la serie de pintura geométrica del calasparreño seguirá en Valencia con una nueva exposición en la galería Shiras. El mismo proyecto, pero el artista avisa: "No tiene nada que ver con lo que he traído a Nueva York, es más audiovisual".

Ahora solo queda esperar a ver cuándo encuentra un hueco en la Región: "Murcia es mi tierra y exponer todo lo que estoy haciendo me encantaría". ¿Hay alguien leyendo?