Mucho más que simples musas sobre el escenario

Mujeres creadoras y valientes son las protagonistas del + Q Musas Fest, que tendrá lugar esta tarde en el patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena y que cuenta con el plato fuerte de la actuación de Vinila Von Bismark, que aprovechará la coyuntura para presentar su tercer trabajo, Motel llamado Mentira.

Se trata de un festival nacido con un afán reivindicativo, que pretende concienciar a través de la música creada e interpretada por mujeres con un protagonismo que va mucho más allá del de simples 'musas'. Así, además de Von Bismark actuarán, a partir de las nueve y media de la noche, La Otra y Las Locas del Co. y Women Beat Dj's.

Vinila Von Bismark, vinculada al burlesque, ha sido dj, cantante, y ha trabajado en el espectáculo The Hole. Como se adelantaba más arriba, llega a Cartagena para presentar su tercer álbum, Motel llamado Mentira, que supone una ruptura con su faceta años cincuenta para volver a sus orígenes: sonidos que nacen de su raíz andaluza, como el flamenco, o de su pasado más rockero, a los que suma ritmos urbanos e influencias de músicas latinoamericanas, como la cumbia o la chicha. Diez cortes en los que se puede descubrir a la Vinila «más auténtica», acompañada de grandes voces como Lamari (Chambao), Juanito Makandé, El Canijo de Jerez, Dellafuente, Ms. Nina, Alex O'Dogherty, Víctor Massán o el maestro guitarrista Víctor Iniesta.

Por su parte, La Otra no es una cantautora cualquiera. Para empezar, ya es un acto de valentía bautizarse con un apelativo de connotaciones tan negativas como el suyo; pero, por supuesto, no queda ahí la cosa, pues La Otra se mantiene siempre en modo activista y hace suyo el viejo eslogan de los setenta 'lo personal es político'. Efectivamente, La Otra no entiende el arte de describir las emociones y los sentimientos sin el componente del compromiso y de crítica social. En ese sentido recupera una vieja tradición de la canción protesta, y, como ya hiciera Dylan, es capaz de llevarla al territorio de lo íntimo.

Además, La Otra llega a Cartagena acompañada por una banda compuesta por mujeres, Las Locas del Co., con las que gira de forma paralela al formato acústico.

El broche lo pondrá las Women Beat Dj's, que han conseguido estar en la escena por hacer bien lo que más les gusta, y están firmemente convencidas de que tienen una responsabilidad que pasa por dar visibilidad a su género en la industria de la música, donde, como en otros tantos sectores, las estadísticas ponen de manifiesto desigualdades.

Women Beat es miembro de 'Female:pressure', una red de trabajo internacional formada por mujeres artistas en disciplinas relacionadas con la música electrónica y artes digitales: instrumentistas, compositoras, djs, profesionales del mundo de la cultura e investigadoras. De aquel colectivo integrado por cinco valerosas mujeres solo permanecen Me (Mamen García-Valcarcel) y Plutonita (Esther Ganga), que siguen dispuestas a dejar sin aliento a todo el que se cruce en su camino... al menos en la pista de baile.