"Conservamos esa fuerte base melódica que caracteriza a la canción de autor"

Ganar el CreaMurcia les dio el empujón "económico y psicológico" que necesitaban. Ahora, son otra de las muchas bandas de la Región que están despuntando a nivel nacional, y acaban de sacar nuevo epé, Too edgy to feel sad, que presentan esta noche en la Sala Musik de la capital del Segura.

Estúpido Flanders son otra de las muchas bandas murcianas que están despuntando a nivel nacional. Liderados por Carmen Alarcón y Pablo García, empezaron a destacar tras hacerse con el primer premio del CreaMurcia Canción de Autor en 2015, tras lo que publicaron su homónimo primer epé, reseñado como una de las demos del año para la revista MondoSonoro (edición sur). Desde entonces no han parado de crecer, y recientemente han editado Too edgy to feel sad, un nuevo epé que está muy vivo y tiene el don de aparecer en el momento preciso y el lugar adecuado, además de poseer cuatro canciones que calan muy hondo en nuestra sensibilidad entre picos de euforia y melancolía, con una bella estructura circular. Pop agridulce y reflexivo que permite disfrutar del bello timbre líquido de la voz de Carmen Alarcón, una artista con un talento insultante y una voz prodigiosa, sensual, cálida y llena de vitalidad y resonancias folkies. Pablo y ella responden a nuestras preguntas de cara al concierto que esta noche ofrecen en la Sala Musik.



¿Qué balance hacéis de vuestro recorrido hasta el presente?

Sin duda ha sido positivo. Hemos vivido cosas muy chulas, como el teloneo a Zahara, el Big Up! o poder tocar por primera vez fuera de Murcia. A nivel de grupo, hemos evolucionado mucho ese sentimiento de banda. Nos lo pasamos como niños dentro y fuera del escenario, y creemos que eso se nota.

¿ Too edgy to feel sad sienta las bases del estilo que define a Estúpido Flanders?

Creemos que en cierta manera sí. Nos gusta este nuevo estilo, más fresco y dinámico que el anterior. Eso no quiere decir que vayamos a seguir haciendo siempre este tipo de música ni que desterremos el estilo del anterior epé. Simplemente estamos en un momento en el que lo que ha ido saliendo y con lo que estamos más cómodos es con este nuevo estilo.

¿Cuál es el contenido de Too edgy to feel sad ?

El epé está compuesto por cuatro canciones que tratan de dar una visión irónica y triste del mundo de apariencias y ficción en el que estamos sumergidos.

Ya adelantasteis Chinese saying en noviembre de 2017 en formato videosingle. Se sale un poco de lo habitual. ¿Cómo surgió esa canción?

Realmente salió un poco como todas las cosas que hacemos. Carmen suele traer una idea base de melodía, la letra y algunos acordes. Entonces Pablo hace arreglos a esas bases –cambio de acordes, ritmo, estructuras, etc.–. Quizá el hecho de que sea más 'rara' es que la base de esta canción no estaba muy definida desde el principio, lo cual dio más juego a la hora de arreglarla.

¿Cómo ha transcurrido la grabación del epé? ¿Dónde habéis grabado este nuevo material? ¿Quién lo ha producido?

Este epé fue grabado a medio camino entre Sunnday, los estudios de grabación de la UCAM, y el local de nuestro bajista Juanmi Martínez –la mezcla fue completamente allí, de hecho, y realizada por él–. En cuanto a la producción, Too edgy to feel sad es completamente autoproducido. Por lo general, como hemos comentado anteriormente, la producción en cuanto a estructuras, arreglos de guitarra, etc. la hace Pablo. Posteriormente, Juanmi y Víctor hacen sus propias líneas de bajo y de batería. Con respecto a los teclados, sintes y pianos –también autoproducidos–, éstos han sido ejecutados por Víctor, Juanmi y Pablo.

¿Qué ha significado para Estúpido Flanders ganar el CreaMurcia Canción de Autor?

Fue un empujón a nivel económico y psicológico. Económico por razones obvias: gracias al primer premio pudimos grabar el primer epé. Psicológico porque nos hizo darnos cuenta que de esto podía salir algo guay y que a la gente podía gustarle.

¿Qué tenéis que ver con la canción de autor en la actualidad? ¿Dónde os situáis ahora musicalmente hablando?

A día de hoy creemos que seguimos conservando esa fuerte base melódica que caracteriza a la canción de autor; para nosotros todo gira entorno a la melodía y cómo el resto de instrumentos juegan con ella. Musicalmente hablando, actualmente estamos más ubicados dentro del indie-folk o rock.

¿El nombre de Estúpido Franders sigue respondiendo a vuestra música o se ha quedado atrás?

Creemos que sigue respondiendo, incluso puede que ahora más que antes. Este nuevo estilo, más fresco, quizá concuerde más con el nombre a nivel estético. Pero el verdadero motivo del nombre siempre ha sido nuestra forma de ser, por lo cual sigue teniendo todo el sentido del mundo.

¿De qué hablan vuestras letras?

Solemos tratar vivencias personales; nos cuesta extrapolarlo a otras personas. A veces resulta complicado tratar temas ajenos, ya que nunca van a quedar reflejados en la letra con la misma 'precisión emocional'.

En vuestro primer epé incluíais una canción en español, Artefactos de luz , y ahora cantáis todo en inglés. ¿No quedasteis satisfechos con la experiencia?

Nuestro cambio de idioma respondió a una cuestión estilística; parecía que nos costaba atajar otros estilos y otras melodías con el español. Hace poco intentamos hacer algo en castellano y parecía que habíamos vuelto a la época de El chiringuito. Un poco desastre el intento... Aún así, Artefactos de luz es una canción que nos sigue gustando y a la que le tenemos mucho cariño.

¿Qué podemos esperar de este nuevo paso? ¿El nuevo epé supone una ruptura con lo anterior?

Pues diríamos que simplemente es un paso más; quizá de manera más firme, pero no definitiva. No creemos que suponga una 'ruptura' con lo anterior. Sí que es cierto que hay una diferencia de géneros, pero no creemos que un grupo deba limitarse a un estilo concreto si lo que le pide el cuerpo son diferentes estilos. Hay momentos más tranquilos, momentos de más caña?, todo tiene su cabida en nuestro directo.

¿Es en el directo donde os sentís más realizados?

Pablo García: Personalmente no. Obviamente me lo paso genial tocando en directo y sintiendo el calor de la gente y los ánimos que ofrecen, pero soy muy perfeccionista con lo que está sonando, y en directo siempre echo en falta cierto arreglo de aquello que en el disco sí está; los fallos normales del directo: que si esta voz no se ha oído lo suficiente, que si esta guitarra no era exactamente así... Mi alma de meticuloso sufre con esas cosas.

Carmen Alarcón: Yo la verdad es que es en el directo cuando mejor me lo paso. Creo que la intensidad y la acción del momento es algo único e irrepetible; es donde nos liberamos por completo.

¿Podéis citar algunos discos o artistas que os hayan animado a hacer música?

P. G.: Que me hayan animado a hacer música como tal, no estoy seguro. Es decir, no fue oír un disco y pensar que necesitaba hacer música. Pero siempre me han inspirado muchas ganas de tocar los discos de AC/DC. Siento que transmite una energía y un groove imposible de no seguir.

C. A.: Lo que te conté mientras te hacías la dormida, de La Oreja de Van Gogh; Un día en el mundo, de Vetusta Morla, y Sometimes I sit and think and sometimes I just sit, de Courtney Barnett.

¿Cuál ha sido el mejor momento que habéis vivido en la música?

C. A.: Ambos coincidimos en el día que ganamos el CreaMurcia como uno de los momentos más especiales que hemos vivido como banda y como músicos. Yo, personalmente, recuerdo el día que me regalaron el Canta tú para cantar Álex Ubago a todo trapo en mi casa.

Definid en pocas palabras vuestro disco.

Darte un largo baño de espuma y, justo cuando estas en el momento del clímax, alguien lanza un secador enchufado.

¿Qué expectativas y planes tenéis?

Nos gustaría seguir evolucionando en cuanto a música se refiere, ser más sólidos y a la vez seguir jugando hasta encontrar más matices en nuestro sonido. También tenemos planeado empezar a investigar la geografía española. De momento, hemos confirmado el 24 de marzo en Alicante, en la Sala Euterpe, y el 28 de abril en Madrid, en La Fotomatón.