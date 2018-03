Camacho ordena la retirada del cartel del espectáculo de Mongolia en Cieza

La tempestuosa relación de la Revista Mongolia con la Región de Murcia sigue sumando nuevos capítulos. Primero fue por el cartel que la publicación satírica creó para anunciar el show de Dario Adanti y Edu Galán en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena en noviembre de 2016. Una imagen de la patrona de la ciudad portuaria, la Virgen de la Caridad, con los rostros de Donald Trump y Hillary Clinton fue la causante de una multitudinaria protesta a las puertas del escenario cartageno y la desencadenante de una misa de desagravio convocada por el obispo José Manuel Lorca Planes.



Después le tocó el turno a Ortega Cano, que también se sintió ofendido por uno de los póster de Mongolia para la promoción de ese mismo espectáculo. En él se podía ver la cara del diestro con el cuerpo de un extraterrestre y un mensaje: 'Antes riojanos que murcianos'. Además, el torero aparecía con un bocadillo en el que se incluía la «Estamos tan agustito», que al parecer hacía alusión a los presuntos problemas con el alcohol del matador, que demandó a la revista y reclamó 40.000 euros por el uso de su imagen.





IMPORTANTE: "Mongolia, el Musical 2.0." se cancela en Cieza para el próximo sábado 10 de marzo por razones de fuerza mayor. Si tenías entrada, próximamente se comunicarán contigo y te devolverán el dinero. Mil disculpas. pic.twitter.com/7zhCAwF7X1 — Revista Mongolia (@revistamongolia) 6 de marzo de 2018

Ahora, el que ha ocupado los chistes de Mongolia ha sido, protagonista de un nuevo y polémico cartel que la revista ha diseñado para promocionar la visita del dúo cómico a Cieza, que estaba prevista para este sábado en el Teatro Capitol de la localidad. En esta ocasión, han utilizado la famosa fotografía del exseleccionador español durante el Mundial de Corea y Japón en la que aparece con los brazos levantados y las axilas manchadas de sudor, pero esta vez 'dibujando' al Ecce Homo de Borja en la camisa del entrenador.. Y es que, según ha podido saber esta Redacción, la asesoradora Senn Ferrero –en nombre de Camacho– dirigió este lunes un requerimiento tanto a la dirección del teatro como al Ayuntamiento de Cieza por el cual solicitaba "la retirada inmediata del cartel, tanto a nivel digital como físico, sin que su contenido sea accesible al público".El despacho daba un plazo de 24 horas para acceder a su petición, mientras que informaba a los involucrados de que Camacho se reservaba expresamente "el derecho a ejercitar cualesquiera acciones legales que le asisten en Derecho en defensa de sus legítimos intereses, así como en reclamación de las oportunas indeminazaciones para resarcir los daños morales ocasionados". Según Javier Ferrero Muñoz, quien firma el requirimiento, "el cartel constituye un uso indebido de nombre y una grave intromisión ilegítima que vulnera flagrantemente el honor e imagen" de su cliente.Por otro lado,aunque aseguraba que no tenía nada que ver con la amenaza de Camacho y que se debía a una causa de "fuerza mayor" y no por ello: "No hemos cancelado en Cartagena con 400 fanáticos religiosos, como para cancelar por el seleccionador de Gabón". "Si tenías entrada, próximamente se comunicarán contigo y te devolverán el dinero. Mil disculpas", añadían desde el Facebook de la revista.