Ventseslav Anastasov: "El público español ama la ópera y se emociona con ella"

Esta noche, en el Teatro Cervantes de Abarán, tendrá lugar el estreno en nuestro país de la nueva producción del teatro de la Ópera Nacional de Moldavia, Macbeth, con la actuación estelar de la soprano Rodica Picirenau (Lady Macbeth) y el barítono búlgaro Ventseslav Anastasov en el papel protagonista.

Esta Redacción hablaba hace unos días con el afamado barítono, quien mostraba su entusiasmo por cantar en España una de las monumentales del maestro italiano Giuseppe Verdi, protagonista a su vez de su repertorio personal, que incluye a Rigoletto, Nabucco o el Conde de Luna (El trovador). Anastasov se subirá al escenario junto a más de 80 artistas internacionales en un montaje espectacular y rompedor dirigido por Nicolae Dohotaru.

Macbeth, basada en la tragedia homónima de William Shakespeare, sitúa la trama en la Escocia del siglo XI. Macbeth y Banquo, victoriosos generales del rey Duncan sobre los rebeldes, se toparán con el vaticinio de unas brujas que aseguran que el primero será el próximo rey de Escocia y que los hijos de Banquo reinarán. Y la profecía se hará realidad. Macbeth matará a Duncan y pasará a gobernar en su lugar, pero su crimen tan solo será el inicio de una espiral de sangre y dolor que terminará cuando «el bosque de Birnam no se acerque a su palacio», señalarán las brujas.

P Después de haber actuado en teatros de medio mundo, ¿qué diferencia a España de otras plazas? ¿Existe diferencia entre el público español y, por ejemplo, el italiano o el suizo?

R El público español vive la ópera, se emociona con la historia que ven en el escenario. Es un público sensible, se acerca a la ópera a disfrutar.

P Dentro del ámbito musical y concretamente de la ópera, ¿cuál es el paraíso para un solista como usted?

R El paraíso no es un teatro grande ni famoso; el paraíso es poder cantar una ópera bella, que te trasporte al interior de ella y vivir a fondo las emociones del personaje. Al terminar te sientes puro como un niño.

P ¿En este país se cuida a la ópera como se cuida en otros países con mayor tradición, o de alguna manera es el género más olvidado o el patito feo de la música?

R En España actualmente la ópera está a la misma altura, al mismo nivel, que en países como Italia, Alemania, Austria o Francia. Y en calidad, hay algunos de los mejores cantantes del mundo, por lo tanto es muy posible que incluso se supere a estos países.

P ¿Se ha llegado a plantear en algún momento cambiar y probar otros géneros?

R Sí, claro. De joven cantaba en un conjunto de música rock, y, para más adelante, tengo un proyecto para crear un conjunto de música tradicional búlgara, muy bella pero desconocida fuera de mi país.

P ¿En qué papel se ha sentido más a gusto a lo largo de su carrera: Boccanegra, Amonasro, Rigoletto, Conde de Luna, en Macbeth...?

R A mí me gustan todos mis personajes, aunque si tuviera que elegir te diría Rigoletto, Nabucco y Macbeth.

P ¿Cuándo se puede decir que un barítono alcanza la plena madurez sobre el escenario? ¿La ha alcanzado ya Ventseslav Anastasov?

R Un barítono, como la mayoría de los cantantes, va madurando con la edad. Naturalmente yo aún no he llegado a la cumbre, así que espero subir más y más: a mi edad (47 años), y con el repertorio verdiano –que es el mío, principalmente–, todavía me queda mucho que recorrer.

P ¿En quién se fijó como modelo cuando empezó en esto? ¿Cuál o cuáles fueron sus espejos operísticos?

R Desde niño, casi vivía en un teatro. Mis padres eran cantantes profesionales y primeros solistas de la Opera Nacional búlgara. Una vez, mientras cantaban Tosca, justo en el momento en que Tosca mata a Scarpia, en la sala se oyó un grito; era yo, pues pensaba que mi mamá mataba de verdad a mi papá. Tenia entonces 3 años. Y, bueno, aparte de mi padre, con los años empecé a escuchar a los grandes barítonos, Ettore Bastianini,Piero Capuccili, Rolando Panerai, Leo Nucci, Joan Pons...

P ¿Qué destacaría o qué le diría al público de Abarán para que se anime a ir al teatro para disfrutar de Verdi?

R Sé que es un público muy acogedor y que sabe disfrutar de la buena ópera. Me siento feliz de poder cantar en esta gira de 2018.