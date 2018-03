Love The 90's Murcia: Estas son las canciones que vas a escuchar

Alice DJ, Corona y Whigfield tocarán en directo éxitos como ´Better off alone´, ´Rhythm of the night´ o ´Saturday night´ en el festival Love the 90´s que llegará el 7 de julio al recinto ferial de Murcia.

Solo hay éxitos en Love The 90's. Los anglosajones tienen un término para referirse a muchos de estos casos: one-hit wonder, algo así como ´flor de un día´ –literalmente ´maravilla de un éxito´–. En Estados Unidos e Inglaterra lo utilizan para referirse a un artista o grupo cuya popularidad se debe únicamente a un solo hit; y es por eso que, si bien a muchos no le dirán demasiado los nombres que conforman el cartel del festival Love the 90´s para su visita a Murcia (7 de julio), a buen seguro que, si salieron de fiesta en aquellos años de revolución musical, bailaron al son de algunos de sus temas más sonados.

Hablamos del grupo holandés Alice Dj, de los italianos Corona –liderados por la cantante brasileña Olga Maria de Souza–, de Jenny Berggren de los suecos Ace of Base, de los también neerlandeses 2 Unlimited, del anglo-jamaicano Ice MC y de la danesa Whigfield, además de los nacionales OBK, Rebeca, Ku Minerva, Sensity World y el gran padrino de este esperado evento: Chimo Bayo. Pero, sobre todo, hablamos de exitazos electropop como Rhythm Of The night, All That She Wants, Saturday Night, Better Off Alone o Historias de amor. Y es que Love The 90's es un show que no da lugar a engaños –a tenor de lo visto el año pasado en Madrid, Barcelona y Valencia–: actuaciones cortas, de pocas canciones, pero en las que no hay lugar para experimentos, solo éxitos comerciales.

La fiesta de Love The 90's, que comenzará a las nueve de la noche de la mano de los Jumper Brothers, se alargará hasta las dos de la madrugada en el Recinto Ferial de La Fica, lugar elegido para acoger este «macroconcierto» que, a diferencia del pasado año, completará una extensa gira por todo el territorio nacional: 18 ciudades, comenzando el próximo 12 de mayo en Madrid y alargando el tour –titulado Forever young– hasta el 1 de diciembre, cuando hará parada en Bilbao. Además, el popular locutor y presentador Fernandisco será el encargado de ejercer de maestro de ceremonias en cada una de las fechas programadas.

Aprovechando la confirmación de los artistas que acudirán a Murcia, Share Music –organizadora del Love The 90's– y Ticketea pusieron ayer las entradas a la venta, que van desde los 30 y 35 euros –en función de la zona–, hasta los 80 euros del pase 'premium', con acceso directo a la fila VIP, una consumición a la entrada y cocktail de snacks en la zona VIP antes del concierto, además de una acreditación conmemorativa de este viaje al pasado. Y es que se trata, sin duda, de una oportunidad única para revivir en directo algunos de los éxitos que marcaron a toda una generación.



Estas son solo algunas de las grandes canciones que se van a escuchar en Love The 90's a su paso por Murcia:

Corona - Rhythm of the Night



Whigfield - Saturday Night



2 Unlimited - No Limit



Alice Deejay - Better Off Alone



Sensity World - Get it Up



ICE MC - Think About The Way



Jenny from Ace of Base - All That She Wants



OBK - Historias De Amor



Chimo Bayo - Bombas



Rebeca - Duro de pelar



Ku Minerva - Llorando por ti



Jumper Brothers



Fernandisco