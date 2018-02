Polémica con Katy Perry por anunciar su gira en Barcelona con la bandera española

La cantante estadounidense volverá a Barcelona el 28 de junio con 'Witness The Tour', la gira de su nuevo álbum 'Witness', que en España tendrá su único concierto en el Palau Sant Jordi de la capital catalana.



El anuncio de su concierto ha estado acompañado de un vídeo en el que aparecen los colores de la bandera española y el escudo constitucional, dos símbolos que no han gustado a los seguidores de la cantante que se posicionan a favor del independentismo catalán:





Trust and believe I'm coming for you, too, Barcelona ???See you June 28! ?? on sale March 7! pic.twitter.com/PQT1Yd1t66 — KATY PERRY (@katyperry) 27 de febrero de 2018

No t queremos aquí españolita — BRAYN (@BriCarrion) 27 de febrero de 2018

Katy, BARCELONA IS THE CATALONIA. NOT SPAIN — CATaccio.cat||*|| ?? (@CATaccio11) 27 de febrero de 2018

No entiendo la polémica con Katy Perry ¿Qué pasa Cataluña no es España o qué? Cada día hay más gilipollas suelto. — Leonardo Martín (@Leo99Angus) 27 de febrero de 2018

no me puedo creer que haya polémica por la foto de katy perry con la bandera de españa para promocionar el concierto de barcelona... de verdad os creéis que le importa lo más mínimo lo que pasa aquí o ? — silvia (@nothatslutty) 27 de febrero de 2018

Me parece increíble la polémica con Katy Perry. A ver, ¿qué sentido tiene llamarla facha por poner el escudo del país al que va? Madre mía, dejad de decir esas tonterías y alegraros de que vaya a vuestra comunidad. pic.twitter.com/Pir9nzxEYo — Ciudadano De España???? (@no_soy_facha) 27 de febrero de 2018

No obstante, muchos otros usuarios de la red social han denunciado estas críticas:Según ha informado la promotora Doctor Music este martes en un comunicado, las entradas se podrán adquirir a partir del próximoa través de Doctor Music y Ticketmaster, así como en las tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes.Perry, que debutó con 'One of the Boys' en, se enrola en esta nueva gira para presentar su cuarto álbum, que en junio se convirtió en el número uno del Billboard Top 200, además de serlo también de iTunes en 46 países.