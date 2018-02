El festival Love the 90´s hace parada en Murcia

Todo vuelve. Volvieron las Ray-Ban, las zapatillas de loneta, los chándals ochenteros y hasta Operación Triunfo. Vivimos en la era del revival y –siguiendo con el apartado musical– son incontables los grupos que han resurgido de sus cenizas para emprender una segunda vida sobre los escenarios. Siguiendo esta filosofía, Share Music celebró el pasado año tres macroconciertos que congregaron a miles de personas en Madrid, Barcelona y Valencia con nombres como Gala, C+C Music Factory, Jenny de Ace of Base, Corona, Ice MC, Snap!, Chimo Bayo o Rebeca.

Love the 90´s fue un éxito rotundo y viral que no podía morir después de la tremenda acogida que recibió, así que no solo regresa para este 2018, sino que amplía fechas –visitará 18 ciudades– y pasará por Murcia el próximo 7 de julio. Y aunque todavía no hay artistas confirmados –los primeros nombres se desvelarán el próximo miércoles, cuando salgan a la venta las entradas–, Share Music ya ha anunciado los artistas que actuarán en las tres primeras fechas de la gira (Madrid, Sevilla y Valencia): Rozalla, Twenty 4Seven, Taleesa, Alexia, Alice Deejay, Just Luis, 2Fabiola, Paradisio, KU Minerva, Marian Dacal, Double Vision y Paco Pil, que acompañarán, entre otros, a varios de los grupos y solistas que participaron en la gira 2017, como 2Unlimited, Technotronic, OBK, Spanic! y Viceversa, además de los ya citados Gala y Chimo Bayo, con el presentador y locutor Fernandisco como maestro de ceremonias.

El concierto tendrá lugar en el Recinto Ferial de La Fica, que acogerá un nuevo e impresionante escenario para recibir «no solo» a un festival al uso, sino a «un show» que aúna el mundo del festival musical, theatrical y la música electrónica.