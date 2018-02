Así es la letra de Marta Sánchez para el himno de España

La cantante Marta Sánchez se ha mostrado "abrumada e incrédula" por la respuesta social que ha tenido su versión del himno de España interpretada en el Teatro de la Zarzuela y ha admitido que no le importaría que su composición pudiese llegar a ser la letra oficial.



"Nunca imaginé que iba a ser noticia de esta forma desbordante, no soy tan osada, pero si mi letra acaba siendo la letra del himno me voy a la tumba tranquila", ha admitido Sánchez en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Dirigentes políticos como el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, han planteado en Twitter esa posibilidad.



La cantante ha asegurado sentirse "orgullosa" porque su iniciativa "no haya pasado desapercibida" y ha explicado que la idea surgió "hace año y pico" cuando vivía en Miami, por lo que ha descartado la existencia de cualquier relación con la situación política actual. "Se me ocurrió mucho antes de que explotara nada en España, eso me salva, eso es mi garantía de que no tiene nada que ver con eso", ha indicado.



La artista gallega ha explicado que la idea surgió en un momento en el que "lo estaba pasando mal" en Estados Unidos. "Fue un flash que tuve en la cama y pensé en el himno, que es una música que nunca se ha hecho en plan balada, siempre ha sido una marcha con un ritmo un poco incómodo y nada melódico", ha explicado Marta Sánchez. Fue entonces cuando, según ha continuado explicando, pensó en hacerlo a su manera con "un arreglo al piano".



"Esto (el himno) tiene la base de ser la canción de mi país que nos pertenece a todos los que hemos nacido aquí; una canción de la que tendríamos que estar orgullosos, que nos tendría que gustar cantar y con esa letra tan antigua quién canta el himno así, nadie", ha añadido la intérprete.



En cuanto a la repercusión que ha logrado su actuación, ha asegurado que su teléfono "está ardiendo" y ha recibido más de 400 whatsapp" felicitándole, además de mensajes en las redes sociales como el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y de otros dirigentes políticos.





Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

"No me hace más feliz la felicitación de Rajoy que la de Rivera, me hacen ilusión todas las felicitaciones porque provienen de los españoles", ha indicado la artista, quien ha asegurado estar "contenta por no haber recibido prácticamente ninguna crítica".