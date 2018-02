Al Dual: "Creo sinceramente que mi lugar sigue estando en los Estados Unidos"

Como si un virtuoso japonés ganara la Bienal Flamenca de Sevilla. Algo así es lo que ha hecho el murciano Alfonso Dual, 'Al'.

El músico murciano Al Dual ha sido protagonista de una gran proeza: poner una pica –digo, su guitarra– en el corazón, en la cuna del rock and roll, en Memphis, tras convertirse en el primer músico europeo que gana en la categoría de Mejor Solista Masculino de Rockabilly (género que fusiona la música country con el R&B), en los prestigiosos Ameripolitan Music Awards, celebrados esta semana en Tennesee.

Al Dual, que es guitarrista oficial de la marca de guitarras Gretsch, y ha sido guitarrista de Pike Cavalero y ocasionalmente de Charlie Hightone, compitió el pasado 11 de febrero en el Guest House de Graceland con su banda (Mila Rodríguez, Tony Kesada y Mariano Chacón 'Conde') contra el londinense Levi Dexter –que tiene en su haber el estar en el Hall of Fame del género– y el canadiense Bloodshot Bill.

La nominación a los Ameripolitan le llegó de forma casual tras enviar a los organizadores un EP que acababa de grabar con el sello barcelonés El Toro, y su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que estaba nominado. Al Dual y su banda viajaron el día 6 a Memphis para tocar en la gala de los premios y grabar en Sun Records su próximo disco, unos estudios en los grabaron figuras de la talla de Elvis o Johnny Cash.

Para Al Dual –que ya viajó a Nashville, ha girado por toda Europa tocando en festivales de género y se embarcó hace tres años en una gira por la costa oeste californiana– supone un formidable reconocimiento.



¿Qué supone para ti este premio?

Supone un reconocimiento a todos los años de obsesión y de trabajo dedicados sin descanso a mi guitarra; a todas las horas que dediqué incansablemente, allá donde me encontrará, donde cupiésemos mi guitarra y yo, al rock and roll –autobuses, trenes, aviones, backstage, hoteles...–.

Has ganado en la cuna del rock and roll. Es, salvando las distancias, como si un virtuoso japonés ganara en la Bienal Flamenca de Sevilla. ¿Cuáles han sido las reacciones?

Es glorioso, porque antes y después del concierto en Graceland, desde el día 11 hasta nuestra vuelta, no han parado de felicitarnos. Ha sido increíble, jamás nos ha ocurrido algo así en España o Europa. Te hablo de felicitaciones de especialistas en la materia, incluso creadores y pioneros en el desarrollo y cimientos del rockabilly. Dale Watson me dijo cuando recogí la estatuilla: «Al, has ganado porque la gente te adora». Es increíble cómo jurado y grandes estrellas de la música country y rockabilly te muestran su amor y enhorabuena por tu trabajo. Jamás ocurrió aquí y jamás ocurrirá.

Te llevaste contigo un grupo de músicos para acompañarte. ¿Es tu banda para los próximos meses o fue coyuntural?

Quise llevarme a músicos de Murcia, concretamente de Cartagena; a amigos y maestros. Con ellos desarrolle la disciplina del rock and roll durante años. Hablo de antiguos miembros de una de las mejores bandas del género en los noventa: Los Descapotables, del fantástico baterista Tony Kesada y, al contrabajo, otra de las figuras indispensables del rockabilly español: Mariano Chacón. Ellos serán los que me acompañen en la gira de conciertos que comienza el mes próximo.

Dicen algunos músicos americanos que el mejor rock and roll se hace ahora en Europa. ¿Tú que opinas?

Posiblemente los americanos vean atractivo en nuestro rock and roll composiciones con aires europeos, rudimentos que allí no se utilizan. Evidentemente, aquí en España tenemos muchísimas influencias que hacen que nuestro rock and roll tenga connotaciones más ricas, pero tal vez menos fieles; aunque es, sin duda, uno de los países donde mejor rock and roll se hace en Europa.

Me comentaste en su día que te presentaste a los Ameripolitan de casualidad. ¿Tenías alguna esperanza de ganar? ¿Qué buscabas al mandar tu disco?

Nos presentamos como el tipo que se presenta a algo a lo que sabe que no puede optar, y aún así, osado, lo hace. De esa manera enviamos el EP y recibimos una notificación diciendo que estábamos nominados, cosa que celebramos en la discreción.

Competiste como nominado a Mejor Solista de Rockabilly contra el londinense Levi Dexter y el estadounidense y pionero Art Adams. Dura competencia. ¿Qué le hizo al jurado considerar que tú eras merecedor del premio?

La competencia era lo mejor del rockabilly en la esfera, tanto en los cincuenta como en la época revival en Europa. Art Adams tiene en su haber muchísimos trabajos grabados durante muchísimas décadas y etapas, al igual que Levi Dexter. Aún no creo que hayamos ganado... Las votaciones en las nominaciones fueron abiertas al público, tanto en la primera como en la segunda ronda, y el veredicto final pasó también por el público, más una criba del jurado organizador, y ambas partes les gustó muchísimo el show del día 11. Aunque creo que en el veredicto final hay razones que a día de hoy no conocemos, pero que dieron un resultado fantástico.

¿Cómo se ha visto allí que el ganador sea un español? Por lo de Trump y esas cosas...

Nos encontrábamos en Memphis, y la organización era de Austin (Texas), por lo tanto Trump allí no tenía relevancia alguna. Ellos son multiculturales; aman la música de donde proceda si está bien hecha. Lo que sabemos es que cuando dijeron nuestro nombre hubo una ovación grandísima; aún sigo sin entender el porqué...

¿En qué consistió la competición? ¿Tocasteis ante un jurado? ¿Qué canciones tocasteis? Supongo que iríais bien maqueados, como corresponde.

Cada banda tocó un repertorio propio en treinta minutos durante cuatro noches. Nosotros hicimos temas que escribí a lo largo de los dos últimos años. Y sí, la verdad es que íbamos muy bien ataviados de manos de Motor Kulture Clothing. ¡Fantásticos trajes para una noche única!

¿Te han felicitado tus contrincantes?

Sí, claro. Levi Dexter fue el primero en felicitar y darnos un abrazo. A los demás contrincantes no los vimos después de la gala.

¿Y tus correligionarios españoles?

Por supuesto que sí; ¡y aún nos siguen felicitando! Tanto personalmente como por redes sociales. Creo que, además de un triunfo personal, ha sido un reconocimiento a la música de raíz americana que se hace en España, concretamente en la ciudad de Murcia, de donde provengo y a la que llevo con orgullo.

¿Puede este premio abrirte las puertas del circuito americano? ¿Esperas pasearte por todo el mundo en el circuito de festivales del género?

Pues ya ha ocurrido. Esta mañana ha contactado con nosotros el agente y promotor americano Ryan Slone, desde la ciudad de Nashville, que va a gestionar mi carrera musical a partir de este mes de Marzo. Creo sinceramente que mi lugar sigue estando en USA. Allá es donde se fraguan los grandes artistas y proyectos. Además, está Gretsch Guitar, mi patrocinador como artista internacional. Lamentablemente, casi en su totalidad, la cultura musical del publico en España no va más allá del mainstream y del karaoke.

El triunfo ha sido por partida doble. También has tenido oportunidad de grabar un disco en los míticos estudios Sun Records. ¿Qué se siente al traspasar esas paredes y grabar en la misma sala que lo hicieran Elvis Presley y Johnny Cash?

¡Pues sí! Además de llevarnos ese premio tan especial grabamos nuestro próximo EP en los Estudios Sun Records de Memphis, donde lo hicieron pioneros como Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, o Carl Perkins. ¡La experiencia fue única! Una sesión de grabación nocturna en directo. Ha sido uno de los momentos y sensaciones más gratas en la vida musical de cada uno.

¿Qué has grabado allí?

Hemos grabado en directo un EP de cuatro canciones, composiciones propias que van muy en el estilo y sonido que se hacía en Sun Records. ¡Es una grabación fantástica!

¿Cómo definirías el concepto que hay detrás de Al Dual?

El concepto sigue siendo el compromiso por la música, el amor por ella, la disciplina y la ilusión de seguir evolucionado hacia mejores trabajos y destino.

¿Qué es el rockabilly hoy día?

El Rockabilly hoy en día sigue siendo la música y cultura independiente que tuvo lugar en la América en los cincuenta, y que hoy, gracias a muchos músicos y artistas, siguen preservando sus raices de manera absoluta.

¿Cuál es su estado de salud en la actualidad?

¡Cada vez hay muchos más festivales en Europa y en América en este estilo! En España cada comunidad tiene su festival independiente, con mejor aforo cada año.

¿Y ahora qué, Al? ¿Sigues afincado en Madrid? En marzo actuas en Murcia.

Hace tres años que resido en Madrid, donde trabajo en mi estudio y donde gestiono mi carrera musical de manera absoluta y ordenada. Pero sí, el 17 de marzo arrancamos la gira en Murcia, en el centro cultural puertas de Castilla, donde tendremos cita todos los amantes del rock and roll. Os esperamos a todos.