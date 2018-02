Malaventura: "Ofrecemos lo que somos, un proyecto enfocado al directo"

Joaquín Talismán y Fernando Rubio. El dúo acústico, en el que ambos cantan y tocan la guitarra acústica y la armónica, lleva 25 años recorriendo clubs y pequeñas salas del país. El extenso repertorio que han ido acumulando estos años es muy variado, combinando versiones de sus artistas favoritos con composiciones propias.

Malaventura, la formación acústica formada por Joaquín Talismán y Fernando Rubio, ha celebrado que llevan tocando juntos desde 1992 editando un disco con 18 canciones de su repertorio de clásicos ´gran reserva´, que presentan ahora en una gira que tiene su paso por Murcia esta noche a las diez en el bar La Yesería. El disco se grabó con los artistas tocando y cantando uno enfrente del otro, sin trucos ni recordings posteriores, tal y como suenan en directo, salvo las cinco últimas canciones, que pertenecen a otra sesión anterior. Adaptado al formato de dúo acústico, su repertorio, a priori tan dispar, consigue una sorprendente coherencia que constituye uno de los principales atractivos de Malaventura.

Es vuestro primer disco en 25 años. ¿Por qué esperar tanto?

Fernando Rubio: Bueno, hicimos copias de algunas maquetas y directos que vendíamos en los conciertos hace tiempo, pero sí es el primer disco editado. No lo hemos hecho antes porque el dúo siempre estuvo enfocado a tocar en directo un repertorio de versiones, pero ahora nos apetecía. Nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente a la que le gusta el sonido de Malaventura.

¿Cómo han transcurrido estos 25 años?¿Lleváis la cuenta de cuántos bolos y en qué lugares habéis tocado?

F.R.: No llevamos la cuenta. Ha habido épocas de tocar mucho, incluso semanalmente en algunos locales, y otros meses nada. Hemos tocado en una discoteca con miles de personas compartiendo cartel con Locomía, y en una cueva minúscula en Rojales sin equipo alguno (sonaba espectacular), por poner dos extremos. La verdad es que en general ha sido y sigue siendo muy divertido.

¿Cómo surgió la idea del dúo? ¿Tuvo algo que ver con la eclosión de los unplugged en TV?

F.R.: Sí, coincidió en el tiempo con los unplugged. En esa época, los locales estaban más receptivos a programar acústicos, con menos problemas de volumen y más baratos que un grupo entero. Joaquín y yo nos conocíamos poco tiempo pero descubrimos que nos complementábamos bien, musical y personalmente.

¿Por qué la elección de Malaventura como nombre?

Joaquín Talismán: En la época en la que estábamos preparando el dúo, yo había compuesto una canción con ese título sobre un personaje ficticio de mala vida llamado Pedro Infausto Malaventura, que creo que incluso llegamos a tocar en directo con Los Chamanes en algún momento. Pensamos que era un buen nombre para nuestro nuevo proyecto.

La gente os relaciona más con blues, pero habría que decir que el espectro es más amplio; eso sí, de corte americano.

¿Cuáles diríais que son vuestros antecedentes musicales?

F.R.: Hay blues, por supuesto, pero nunca ha sido sólo eso. Desde el principio hemos hecho canciones de Los Byrds, Dylan, Neil Young, Beatles, Stones, Tom Petty, Van Morrison? Al final, lo que nos decide a tocar una canción es que resulte bien con lo que tenemos: dos guitarras y dos voces.

¿Cuáles son las influencias más directas de Malaventura?

J.T.: Yo casi siempre aparezco con propuestas de corte californiano, como Long Ryders y Jackson Browne, aunque hay algunos brits por los que siento devoción, como Harrison y Nick Lowe.

F.R.: Personalmente, dos de los artistas que más admiro y que más me han marcado son Bob Dylan y Neil Young.

Cómo habéis vivido esta grabación? ¿No hay recordings?

F.R.: No. Cuando nos planteamos hacer el disco, vimos que no tenía sentido liarnos a grabar por pistas, mezclar, procesar y todo eso. Precisamente celebramos que llevamos 25 años tocando en directo. Está grabado en una sesión con dos micros, tocando y cantando a la vez. Ni siquiera lleva efectos de reverb. Sólo las últimas 5 canciones son de otras sesiones anteriores, pero nos pareció que suenan muy bien y decidimos incluirlas también para completar el disco.

J.T.: No tenía sentido, en nuestro caso concreto, hacerlo de otra forma distinta a lo que somos realmente, un proyecto enfocado al directo. Eso era lo que había que reflejar, y estamos muy contentos con el resultado.

¿Tocáis solo versiones o intercaláis también temas propios?

F.R.: Casi siempre versiones, aunque hemos tocado temas nuestros a veces, porque nos las pide alguien del público. Como sabes, Joaquín y yo coincidimos además en nuestros proyectos en solitario, y también hemos presentado nuestros discos en acústico.

J.T.: A veces hemos intercalado temas propios, pero nos gusta aprovechar la oportunidad que tenemos con Malaventura de tocar canciones de otros músicos a los que admiramos. Ambos tenemos nuestros propios proyectos en los que damos salida a nuestro material, pero cuando hay concierto con Malaventura no tenemos la responsabilidad de defender nuestras canciones, vamos a pasarlo bomba tocando temas de nuestros músicos favoritos. En ese sentido, es una descarga y lo disfrutamos mucho.

¿Qué es ´malaventurizar´?

J.T.: Se coge cualquier obra, por ejemplo, una sinfonía de Franz Schubert, y se adapta a dos guitarras acústicas, dos voces y armónica. Y que tenga marcha.

Malaventura es un dúo de versiones, pero también un grupo tributo de los que abundan hoy en día. ¿Cuál es la diferencia?

F.R.: Los grupos tributo basan su repertorio en un sólo grupo o artista, e incluso se ven obligados a acabar cantando únicamente las más conocidas, porque es lo que el público les reclama. Nosotros preferimos ofrecer una selección de canciones de diversos autores. Creo que se puede poner mimo y artesanía tanto al elegirlas, como al adaptarlas. Incluso hay géneros que nos encantan, como el jazz o el blues, en los que hay cientos de versiones de la misma canción, porque se pone el foco no tanto en la composición como en la interpretación. En Malaventura jugamos un poco a eso.

J.T.: Yo creo que la principal diferencia es que no intentamos hacer las canciones como sus autores originales, que es lo que suele ocurrir con los grupos tributo, sino hacer nuestra propia versión.

En 18 canciones cubrís una amplia variedad de estilos. ¿Hay alguna proporción? ¿Cómo elegisteis el tracklist de este disco?

F.R.: En los conciertos sí intentamos equilibrar el repertorio, para que sean amenos. A la hora de grabar, fuimos eligiendo tema a tema, combinando algunos más recientes con los que llevamos tocando toda la vida, procurando que hubiera un poco de todo.

¿Qué es lo que más os gusta de estar en Malaventura?

J.T.: Nuestra relación personal es estupenda, y creo que eso es una de las cosas que nos ha mantenido unidos tantos años. Para mí, irme a tocar la guitarra a donde sea con mi amigo Fernando Rubio es siempre un placer. Nos lo pasamos bomba.

F.R.: Lo mismo digo.

Fernando, por fin te lanzaste a la aventura con tu primer disco en solitario, Tides, y ahora tienes a punto el segundo. ¿Qué nos puedes contar?

F.R.: Pues me pillas entusiasmado, porque me acaba de mandar el máster Daniel Saiz de Estudio Sacramento, y me encanta cómo ha quedado. Se va a titular Cheap Chinese guitar y lleva 12 canciones. Hemos buscado un sonido muy orgánico y natural, sin mucha producción ni efectos especiales, y creo que el resultado transmite emoción. Han participado grandes músicos amigos que han aportado un carácter diferente a cada canción, pero quiero destacar el trabajo de Paco del Cerro, que grabó la mayoría de las baterías, pedal steel y unos coros maravillosos, junto a Paloma del Cerro y Nacho Para.

Joaquín, ¿tienes ya lista la continuación de Underground Overdrive parte II?

J.T.: Estoy en ello, y muy pronto habrá noticias. Estoy metido en muchas cosas: Malaventura, Los Astrónomos, el proyecto de Fernando, Ross, y mi sello Perdición, que últimamente tiene bastante actividad. Todo junto me hace ir un poco más lento de lo que quisiera con mi propio proyecto, pero la Parte 1 estará lista este año.

Estuviste en el homenaje a Tom Petty en Madrid. ¿Cómo fue el homenaje?

J.T.: Fue una fiesta por todo lo alto. Lo pasamos genial, y Carlos Tarque y el equipo que reunió para organizarlo consiguieron que todo saliera a la perfección.