Los norteamericanos Rhino Bucket llegan a Garaje Beat por la senda AC/DC

The last real rock n' roll es el décimo trabajo de los angelinos Rhino Bucket, séptimo de estudio de una banda que, pese a no gozar de reconocimiento en Europa, tuvo en sus filas a mediados de los noventa al exbatería de AC/DC, Dio y UFO Simon Wrigth; un dato que prueba el nivel de la formación estadounidense y da pistas sobre por donde van los tiros. Esta noche, acompañados por Jolly Joker, estarán en Garaje Beat presentando esta álbum, una docena de canciones que siguen a pies juntillas el credo musical del grupo nacido en los ochenta, que no es otro que ese rock sin fisuras ni filigranas de AC/DC.