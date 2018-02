Otro circo

Un circo sin leones, sin trapecistas –aunque no sin equilibristas–, sin malabares –al menos no como los que nos tienen acostumbrados las carpas–, sin narices de goma rojas, pero no sin risas. Así es Tenir debout, C'est crier toujour! A corps perdus opus 2, una pieza de la compañía francesa Bivouac que este sábado llega a Murcia como parte de una exitosa gira europea.

Y es que este espectáculo de nombre kilométrico llega a la capital del Segura después de conquistar con éxito los escenarios europeos, cuyo público ha sabido encajar la arriesgada apuesta de Bivouac –'circo contemporáneo', dicen–, muy alejada del concepto de espectáculo circense que predomina en la actualidad y que tan desfasado ha quedado en nuestros días.

Dirigida por Raphaël Quillart y con la puesta en escena de Maryka Hassi, se trata de una obra para todos los públicos en la que hay música en directo, comedia y vertiginosos equilibrios, pero cuyo foco se centra en trasladarle al público un debate de ideas de muchos de los temas que preocupan a la sociedad y en el que la crítica social marca la pauta; todo ello desde el particular prisma circense de esta original compañía.

A corps perdus opus 2 es un espectáculo íntimo compuesto de «apariciones metamorfosis e historias efímeras», señalan desde el Teatro Circo, un escenario idóneo para esta propuesta. «Los personajes se nos aparecen o se nos escapan, se buscan a sí mismos, luchan con sí, buscando al otro y una forma de equilibrio», añaden. De este modo, una voz se hace eco de sus dudas, susurra o aúlla a la vida unas veces la necesidad de resistencia y, otras, la belleza del abandono.

Se trata de una coproducción y residencia del Teatro Victoria Eugenia en colaboración con la Scène Nationale de Baiona en el marco del proyecto Mugalariak de DSS2016, y su representación en Murcia se enmarca dentro del 'Ciclo Joven' del TCM e incluye la promoción 'Last Minute' que permite a los jóvenes adquirir entradas el mismo día de la función, desde dos horas antes al precio de 3 euros. «Se trata de una apuesta continuada por ofrecer espectáculos de calidad a los vecinos y vecinas del municipio y con precios muy rebajados para los jóvenes», apuntan desde el Consistorio murciano.