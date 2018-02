Eskorzo: "De África salimos todos y todo"

Eskorzo son unos pioneros de la música mestiza que comenzaron su andadura en 1995. Tras el éxito de su anterior entrega, Camino de fuego (2014), el septeto granadino atraviesa ahora su plenitud. Alerta caníbal es su nuevo disco, y puede considerarse la culminación a más de dos décadas de trayectoria; un viaje apacible a la armonía Latinoamericana, pero con identidad propia. Se trata de un disco conceptual que gira visual, musical y líricamente alrededor de la idea del canibalismo en todas sus vertientes, tanto físico como emocional, individual o social. Un emocionante viaje musical en el que cumbia y rock conviven con bullerengue, afro-rumba, balkan, punk o, incluso, vallenato, siempre con los matices únicos y la calidad que han definido las producciones de Eskorzo. Ahora, tras volver del otro lado del charco, regresan a España para encarar una gira que se antoja extensa y que esta noche llega a Murcia. Hablamos con Toni Moreno, cantante.

P ¿Qué tal fue para Eskorzo el 2017? ¿Qué destacaríais?

R Fue un año bastante frenético. Tras el concierto de fin de gira de Camino de fuego, nos metimos a grabar la mitad de las canciones de Alerta caníbal, sacamos La pena como videoclip adelanto del disco, e hicimos gira festivalera, que incluía salidas al extranjero. Todo eso en mitad de la grabación de la segunda parte del disco. Después sacamos La tumba como segundo videoclip de adelanto, nos fuimos de gira a Colombia y en diciembre por fin vio la luz Alerta caníbal. Ahora estamos en plena gira nacional de presentación. Ya te digo, un 2017 movidito.

P ¿Alerta caníbal puede considerarse la culminación a más de dos décadas de trayectoria de Eskorzo? ¿Es vuestra obra cumbre? ¿Qué trae este disco?

R Es un disco muy tropicalista, cargado de sudor, calor, carne cruda y altas temperaturas. No sé si es nuestra obra cumbre, porque no nos corresponde a nosotros, sino al público, decidir eso. Por nuestra parte, estamos muy contentos y satisfechos con el disco, y parece que la crítica y el público también lo están. Solo nos queda seguir caminando.

P ¿Hablamos de Alerta caníbal como un trabajo conceptual?

R Sí. El disco gira alrededor de la idea del canibalismo, más emocional que carnal; desde el canibalismo individual con el que nos devoramos a nosotros mismos, víctimas de la culpa o la ansiedad, al canibalismo dual que se da en las relaciones de pareja, o el canibalismo social donde los individuos son fagocitados por un sistema alienador.

P Supongo que no fue coincidencia elegir Medellín, durante la gira colombiana, para presentar por primera vez este disco.

R Fue todo un lujo presentar un disco tan tropicalista en una ciudad tan intensa como Medellín. Nos sentimos muy arropados y hubo muy buena conexión, tanto que en 2019 estaremos de gira por las Américas de nuevo.

P ¿Cómo ha sido la acogida de Alerta caníbal?

R De momento, muy buena. Varios de los medios especializados ya han seleccionado el disco como uno de los mejores de 2017, y el público, hasta ahora, está abarrotando las salas y cantando las canciones nuevas. Las críticas y comentarios que nos llegan, la mayor parte son positivos. Los principales festivales, tanto en España como en Latinoamérica, han mostrado interés en nosotros. ¿Qué te vamos a decir? Estamos muy muy contentos e ilusionados; esperamos seguir así.

P ¿Qué subyace tras ese concepto del canibalismo al que aludís en el título?

R Representa de forma metafórica el hecho de cómo nos devoramos los unos a los otros por egoísmo o por intereses en los distintos ámbitos de la vida y de las relaciones humanas. Ya sea en la sociedad, en la explotación de las personas por intereses económicos –llegando a dejar morir a la gente–, en las parejas donde un miembro somete al otro en un amor enfermizo, en las relaciones personales donde se aprovecha la situación aunque dañe a otra persona, y también cuando uno se devora a sí mismo absorbido por una obsesión. A lo largo del disco, en las distintas canciones, se alude a estos distintos tipos de ´canibalismo´ en los que nos comemos los unos a los otros o a nosotros mismos.

P Habéis contado con algunos invitados. ¿Pasaban por allí o los llamasteis por algún motivo?

R Las dos cosas [Risas]. En el caso de Amparo Sánchez, la casualidad quiso que coincidiéramos en el estudio de Carlos Díaz en la vega granadina en la grabación del disco. Ella estaba pasando unos días allí, y una mañana en la cocina desayunando se lo propusimos, y le pareció genial. Se llevó la canción y al día siguiente la trajo preparada para grabarla, e incluso hizo una parte de la letra. Vamos, un lujo. En el caso de El Canijo de Jerez, surgió durante el concierto fin de gira en el que colaboró con nosotros. Dejamos apalabrado que colaboraría en el siguiente disco, y lo que se promete en un camerino es sagrado. En ambos casos creemos que el resultado ha sido muy bueno; las canciones han mejorado con ellos.

P ¿Qué aporta este disco a vuestra discografía? ¿Cómo se reparten las diferentes influencias en este álbum?

R Quizá sea pronto para responderte a esa pregunta; necesitamos más perspectiva para analizarlo. De momento, sabemos que esto es lo que nos apetecía hacer y que estamos disfrutando de llevarlo a los escenarios. Cuando lo ves pasado el tiempo es más fácil de analizar. Por otro lado, tanto en este trabajo como en los anteriores, las influencias y estilos surgen de manera natural; es lo que te pide el cuerpo en cada fase de la vida. Nos dejamos llevar.

P ¿Qué tal os fue en vuestra gira europea? ¿Cómo se recibió vuestro mensaje?

R Por Europa la experiencia esta vez ha sido diferente. Estamos acostumbrados a hacer giras largas por Alemania, Suiza, Austria... En agosto estuvimos en Holanda y Reino Unido, en el Boom Festival, uno de los más importantes de Europa: muy buena acogida y respeto máximo al medio y a la cultura; un ejemplo a seguir. El próximo verano estaremos en más festivales en ambos países, y en otoño seguramente hagamos gira europea.

P Empezasteis mirando hacia África con Camino de fuego, y ahora os habéis acercado hasta Latinoamérica. ¿Está la música latinoamericana ahora más presente en el mundo tras el éxito de Despacito? ¿Cómo lo veis vosotros?

R ¿Despacito qué es? Nosotros siempre hemos mirado a otras culturas, otros continentes, intentando aprender, buscando la raíz, dándole sentido a nuestra fusión. Latinoamérica siempre ha estado presente, desde los cantes de ida y vuelta en el flamenco, hasta la cumbia o la salsa actual, pasando por Celia Cruz, Irakere, Juan Luis Guerra, Hector Lavoe, Santana, Calle 13, toda la música cubana€ Artistas latinos de todas las épocas han estado presentes y han sido referentes e influencia en el mundo.

P ¿Os sentís muy a gusto tocando cumbia? ¿Qué han dicho en Colombia de vuestras aficiones?

R La cumbia más tradicional es puro trance, y esto nos gusta. Sólo se tocan tambores, gaitas, wiro y voz. A lo largo del tiempo se incorporarían más instrumentos: acordeón, bajo€ Nosotros hemos cogido algunos de esos elementos y hemos hecho canciones; nada premeditado, pero ha salido algún que otro tema cumbiero. En el norte de Colombia nace la cumbia, y tuvimos la suerte de estar allí. Hubo muy buena acogida, extrañados de que no fuéramos de aquellos lares. Nos trataron con mucho respeto, y la experiencia fue inolvidable.

P ¿Cuál es el punto en común entre la cumbia y el afrobeat?

R África. De ahí salimos todos y todo. El afrobeat mezcla la música popular del siglo XX –el jazz, el funk€– con ritmos africanos. Esclavos africanos en Colombia se mezclan con europeos. Los criollos con indígenas colombianos crearían la cumbia. África está muy presente en ambos estilos.

P Armas de barrio es una versión del Guns of Brixton de los Clash, que habéis adaptado a nuestra realidad. ¿Qué os interesaba a la hora de hacer esa versión?

R Sobre todo reivindicar el tema de los desahucios y hacer una crítica a esta sociedad adormilada y anestesiada en la que vivimos. Hay que salir a la calle ya, protestar, hacer ruido y luchar hasta acabar con este sistema de mierda que nos está encaminando hacia una situación cada vez más clara de esclavitud, de falta de derechos, de pobreza y de analfabetismo. Ellos están ganando terreno cada día. Nosotros no hacemos nada.

P Antes del lanzamiento de Alerta caníbal sorprendisteis a todo el mundo con La pena sobre el tejado de un colegio público. ¿Qué buscabais?

R No es la primera vez que tocamos en colegios. Algunos de nosotros somos padres hace tiempo, y nos propusieron tocar en el colegio de los hijos de Ppgu [bajista del grupo]. Y, claro, ¡nadie puede resistirse a las caras de asombro y felicidad de los más pequeños! Luego alguien dijo: «Y por qué no lo grabamos en vídeo? ¿Y por qué no lo hacemos en el tejado?». Una cosa lleva a la otra, a todo el mundo se le ocurren ideas, y al final pasa lo que pasa€

P Después del verano llegó La tumba, con Amparo Sánchez. ¿A quién va dedicada esa canción?

R A toda la gente que desperdicia la vida.

P ¿Cuál es la dirección hacia la que se encamina Eskorzo en la actualidad?

R La dirección a la que nos encaminamos desde el principio no es más que la continua búsqueda de la felicidad, tanto propia como de la gente que se tope con nosotros en el camino. La vida es corta y puede ser bella si todos queremos.

P ¿Qué hace especial a Eskorzo?

R No lo sé, eso deberías preguntárselo a quien piense que tenemos algo de especial. Sólo somos siete tipos que buscamos disfrutar de la vida y que la gente lo pase bien con nosotros y olviden sus problemas durante un rato. No tiene nada de especial; mucha gente vive con esa filosofía, aunque, desgraciadamente, no es lo más popular, incluso puedes ser criticado por más de un iluso por ello.