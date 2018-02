Silvia Pérez: "Es muy bonito que me digan que soy un referente inspirador"

Pese a su juventud –apenas tiene 34 años–, se ha atrevido con todo aquello que le ha llegado al corazón, y ahora ha demostrado ser capaz de versionar al mismísimo Cohen con un cuarteto de cuerda. Esta noche dará fe de ello en el Teatro Romea de Murcia.

Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) ha cabalgado una de las carreras musicales más fulgurantes de la época reciente. De formación jazzística e instrumental, ha impuesto una voz en grito de rara crudeza, a la que se permite indistintamente una aproximación a Lorca o una actualización de la Lambada. Esta noche presenta en el Teatro Romea de Murcia su última propuesta, Vestida de nit, para voz y quinteto de cuerda.

P Para que se haga cargo del tipo de entrevista: ¿Es peligroso significar tanto para tanta gente?

R Sé lo que soy, pero no soy consciente de lo que significo. Noto el respeto, que hay más gente que me conoce, y es muy bonito que me digan que soy un referente inspirador para ellos.

P Se arriesga a convertirse en la sacerdotisa de una religión.

R No lo había pensado. Hay que tener los pies en tierra y no darse más valor del que tienes. Estoy rodeada de gente muy talentosa. Es un trabajo infinito y soy una personita imperfecta. Me reinvento porque no todo sirve siempre. Tengo que estar despierta, porque un día ya no sientes una canción.

P Todos tenemos una voz, no todos tocamos el piano.

R Pero todos los instrumentistas quieren tocar como si cantaran. No hay voz bonita o fea; la voz llega cuando es verdadera. Yo me abro sobre el escenario, y creo en el efecto espejo.

P Cuando actúa también es un cuerpo.

R La relación con mi cuerpo cantando ha sido todo un viaje. Al principio cantaba de espaldas, luego me di la vuelta. Más adelante canté con la boca y las manos, hasta que llegué a cantar con el cuerpo entero. Entonces tenía que cantar en el espacio, y empecé a girarme. Y cuando has despertado todo el cuerpo, has de olvidar que lo tienes, para alcanzar el momento mágico de perder la conciencia. Ya eres un canal para la música.

­P ¿En la vida también improvisa?

R Me apetece improvisar, pero como madre he tenido que equilibrar el caos de mi mundo con una hija de nueve años. Ahora conozco mi agenda con varios meses de antelación, y no sé si me gusta. Necesito darme un margen para evitar el agobio. Lo pienso todo antes, para no pensar sobre el escenario.

P ¿No hay tanto pan la convirtió en la voz de los sin techo?

R Hay muchas voces ahí. He hecho una canción de la que estoy muy orgullosa, que ha llegado más lejos de lo que pensaba y que es el momento más emocionante de los conciertos. Pero cuando acaba, no me aplauden a mí.

P Ha alcanzado la libertad de grabar la pachanga de la Lambada.

R Es que yo no lo pienso así. Lo veo claro, y lo hago porque tengo que hacerlo. La Lambada es preciosa, la hice con un guitarrista en un espectáculo. Me dijeron «estás loca», pero yo veo la médula de la canción.

P La Lambada es sexo en estado puro.

R El videoclip, sí. Pero si separas la letra, [Canta] «Llorando se fue alguien que en su día solo me hacía llorar», entonces es el tema eterno del desamor.

P Podríamos haber hecho toda la entrevista sobre el Hallelujah de Leonard Cohen.

R Es curioso que antes de que yo pensara en cantarla, el técnico de sonido me dijo: «Leonard Cohen pide por favor que no se hagan más versiones de Hallelujah». Le contesté: «Pues que no escriba canciones tan bonitas».

P ¿Cómo llegó a su versión?

R Fue en Mallorca, durante un concierto. Estábamos en el camerino, en Canyamel, y empecé a cantarla. Así me decidí a hacer el Hallelujah, pero lo grabé muy mal. Cuando murió Cohen, me di cuenta de que no la cantaba desde el enfoque oportuno. Cambié el ángulo y se la canté al propio Leonard Cohen.

­P El sello CBS no quería lanzar el disco de Cohen con el Hallelujah.

­R Me encantan las contradicciones de la gente que se cree que sabe. No se pueden hacer teorías sobre lo que va a ir bien o no. En vez de proyectar lo que va a pasar, has de amar lo que haces y darle sentido. Lo hago todo así.

P ¿En qué momento se convertirá en diva?

R Siempre he luchado por no ser diva, lo veo negativo. Me siento como un músico más, aunque lidero para identificar mi rol. Y si a estas alturas ya no me he vuelto tonta, pues ya está. Lo tonta que soy, lo soy de nacimiento, no por lo que me está pasando. También me rodeo de gente que me diga las verdades, y ayuda el que vayas entrando lentamente y masticando.