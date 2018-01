Jesús Gil Bermúdez: "Espero que Eduardo Casanova vuelva a contar conmigo"

Este calasparreño de 37 años es uno de los candidatos a levantar un Goya el próximo sábado. Su nominación –a Mejor Peluquería y Maquillaje–, junto a la del resto de su equipo, llega por su trabajo en 'Pieles', ópera prima de Eduardo Casanova y un filme en el que, por su argumento, la caracterización ha sido clave en su desarrollo.

Jesús Gil Bermúdez podría convertirse en el primer calasparreño en recoger un premio Goya. El peluquero forma parte del equipo de Peluquería y Maquillaje que está nominado por la película Pieles, de Eduardo Casanova, cinta que también compite en las categorías de Mejor Actor Revelación (Eloi Costa) y Mejor Actriz Revelación (Itziar Castro). Además, el trabajo realizado por el murciano junto a Lola Gómez (maquillaje) y Óscar del Monte (caracterización) es uno de los puntos clave del filme, que sigue la historia de personas «físicamente diferentes» y que van desde una joven caraculo –literalmente– hasta una prostituta sin ojos, lo que, como es fácil imaginar, ha sometido al ahora reconocido equipo a un nivel de exigencia y protagonismo máximo durante la elaboración del filme.

Los premios más importantes del cine de nuestro país se entregarán en el Madrid Marriott Auditórium Hotel el próximo sábado, y hasta allí se dirigirá este calasparreño de 37 años, esperando poder oír su nombre entre los premiados junto al resto de su equipo. Pero, mientras tanto, disfruta del momento y la experiencia vivida.



¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en la película?

La experiencia fue bastante dura, la verdad. Fue un rodaje donde no teníamos muchas comodidades, ya que es una película con un presupuesto limitado y en la que, al estar rodada en verano, el equipo de peluquería y maquillaje tuvimos que enfrentarnos a unas condiciones bastante complicadas. Para los trabajos de caracterización se necesitan unas condiciones de temperatura muy apropiadas, no con tanto calor, y había secuencias en las que lo pasamos bastante mal. Aun así, fue una experiencia muy positiva, por supuesto.

¿Qué tal trabajar con Eduardo Casanova?

Es difícil de describir. Trabajar para Eduardo ha sido un verdadero lujo, es un director que con sus veintiséis años tiene un talento alucinante. Personalmente he aprendido muchísimo de él y la experiencia, en ese sentido, ha sido maravillosa. Si tiene oportunidad de hacer otra película espero que cuente otra vez conmigo, porque me gustó mucho su manera de trabajar y sus ideas.

¿Cómo se enteraron de la nominación?

Fue el pasado 13 de diciembre. Estaba en casa porque tenía el día libre, y aunque sabía que se podía seguir vía Internet la rueda de prensa de las nominaciones, decidí no seguirla y, si pasaba algo, supuse que me enteraría. Y sobre las once de la mañana empezaron a llegarme un montón de mensajes al móvil [Risas]. Fue una mañana muy bonita que recordaré como uno de los días más felices de mi vida, sobre todo por el cariño que me transmitió mucha gente, incluso personas que hacía años que no hablaba con ellas.

Desde hace 13 años está viviendo en Madrid, donde ha desarrollado su trabajo en lugares como el Teatro Real y, ahora, en la serie Cuéntame . Ya sabemos que es un calasparreño quien peina a la familia Alcántara...

Soy el peluquero de Cuéntame desde hace nueve años. Tengo que decir que es el lugar donde realmente he crecido profesionalmente, y soy muy feliz trabajando en la serie porque somos como una gran familia todo el equipo, tanto artístico como técnico.

Debe de ser un placer trabajar en una serie que lleva en pantalla tantos años.

Es un lujo en general tener trabajo tanto tiempo, y en particular en mi profesión (peluquería y maquillaje). A pesar de que la gente pueda pensar que puede ser una maravilla, es un trabajo bastante duro en ciertos aspectos, y luego es muy inestable: no tenemos la continuidad que se puede tener en otro tipo de trabajo. Haber conseguido mantenernos durante tantos años en la brecha es un verdadero logro; poder estar ahí en una serie con tanto éxito es una maravilla. Ojalá que siga muchos más.

Ahora solo nos queda esperar escuchar su nombre, junto al de Lola Gómez y Óscar del Monte, el próximo 3 de febrero.

Óscar se ha encargado de la caracterización, y ha realizado un trabajo sensacional –como cualquiera que haya visto la película puede comprobar–. Creo que su trabajo ha sido una parte fundamental en la nominación. Y Lola se encargó del maquillaje, con esos detalles y esas texturas de piel... Estamos muy contentos con el trabajo, la verdad. Así que, de momento, disfrutando con la nominación, y después, lo que venga, bienvenido sea.