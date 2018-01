"Si Dolores O'Riordan llega a morirse de cáncer, la llamaríamos luchadora"

«Todo lo que he escrito, lo he hecho con la intención de sanar y de resignificar los hechos vividos».

«Cuando yo escribí el libro (Por qué el amor nos duele tanto) todavía no se había destapado el escándalo Harvy Weinstein, ni había surgido en redes el movimiento #MeToo, ni se había suicidado Dolores O´Riordan. Chester Benninton se suicidó precisamente cuando yo ultimaba la versión definitiva», rememora la escritora Lucía Etxebarria, que mañana, lunes 22, estará en Santiago y Zaraiche, en el ciclo Universo Líquido.

Viene a Murcia a participar en un ciclo que rinde homenaje a Bauman. ¿Con qué se queda del pensamiento de este sociólogo?

Tanto Más peligroso es no amar como Por qué el amor nos duele tanto citan específicamente a Bauman en varias ocasiones. De todas formas, Bauman puso un nombre a una situación que ya estaba descrita anteriormente por , por ejemplo, Marie France Hirigoyen en varios libros, sobre todo el Les nouvelles solitudes. Donde Bauman habla de sociedad líquida, Hirigoyen habla de sociedad narcisista, pero vienen a decir básicamente lo mismo.

¿Cree que estamos faltos de ´pensadores´? El ciclo pretende abrir debates y reflexiones, ¿nos falta también pararnos de vez en cuando a reflexionar?

Nuestra sociedad actual vive una contradicción relacionada con el papel social de la filosofía y el pensamiento. La filosofía y el pensamiento deberían aportar una concepción del mundo que nos permita a hombres y mujeres orientarse en éste (el mundo) y reflexionar sobre nuestro lugar en él. Pero desde el momento en que la filosofía ya no se enseña en institutos, nuestra sociedad se aparta de la filosofía, huye de la filosofía, de sus construcciones teóricas y prácticas, como que no le interesa el asunto. Nuestra sociedad se enfrenta hoy a retos inmensos que ponen en riesgo la vida, la libertad, la convivencia y la supervivencia misma de millones de seres humanos. Pero carecemos de una ´razón común´ que nos permita afrontarlos. Vivimos una globalización económica, pero no moral, en una sociedad global cada vez más compleja, interdependiente e incierta. Por eso, necesitamos renovar profundamente el ejercicio del pensamiento. Por eso, lejos de ser un oficio anticuado e inútil, la filosofía tiene ante sí una gran tarea y una gran responsabilidad: ayudar a reconstruir la ´razón común´.

Ha publicado recientemente el libro Por qué el amor nos duele tanto. ¿Puede dar algunas claves, especialmente a mujeres, para que deje de doler?

La protagonista de mi novela se va embarcando a lo largo de la historia en una serie de relaciones de abuso y maltrato, es acosada por el mismo grupo de personas que la violó, es alcohólica, se hace adicta a los tranquilizantes, se corta, padece trastornos alimenticios. El cuadro típico. Y, sin embargo, su vida no es ningún drama. Sobrevive. E incluso, y en esto me he esforzado mucho, lo cuenta todo desde el sentido del humor. Yo quería dejar claro que no necesariamente tienes que acabar como Chester o Dolores. Que el suicidio no es la única salida. Que hay otras. Mi libro no es una autobiografía. Es un texto híbrido. Un cuento, una fábula, quizás una larguísima poesía.

¿También una cuestión de supervivencia?

Los supervivientes de abuso sexual presentan una tendencia a mantener, de adultos, relaciones insanas, de abuso y maltrato. Las mujeres tienden a ser maltratadas y nuevamente abusadas. Si Dolores O´Riordan hubiera muerto de cáncer, tal y como falleció Bimba Bosé, podríamos hablar de ello. La llamaríamos luchadora y valiente. Pero, como todo apunta a una sobredosis o un suicidio, no podemos hablar de ello, Si hablamos del cáncer y visibilizamos el cáncer es porque queremos concienciar sobre métodos de prevención y cura. Si hablamos de suicidio y de abuso, concienciamos sobre prevención. El suicidio es una decisión personal y respetable. Nos puede gustar más o menos, y desde luego podemos creer que hay más salidas. Pero ocultar que el tema existe no ayuda, precisamente, a buscar y ofrecer más salidas.

Estamos a punto de que empiecen las promociones por San Valentín. Usted ha sido crítica con el amor romántico, de comprar regalos y hacer escapadas románticas. ¿Hasta qué punto se nos vende esa idea? ¿Podrá la sociedad erradicarla?

En San Valentín, la sociedad consumista nos muestra, más o menos sutilmente, los regalos de distintos productos como forma obligada de demostrar unos sentimientos. Esta mercantilización de los sentimientos se engloba dentro de un modelo de sociedad en el que cada vez son menos los aspectos o mercancías no susceptibles de ser comprados y vendidos. A este fomento del consumismo y de la mercantilización de las relaciones humanas contribuye decisivamente la publicidad, cada vez más especializada en la comunicación emocional, en asociar a la marca una serie de valores y un estilo de vida con los que se verá identificado el consumidor o consumidora. En esta sociedad tan materialista son reconocibles muchos los signos de hastío, ansiedad, depresión insatisfacción e infelicidad: trastornos alimenticios por no poder cumplir los cánones de belleza, aislamiento, soledad, adicciones de todo tipo... Deberíamos dedicar el día de San Valentín a reflexionar sobre las maneras de satisfacer las verdaderas necesidades y carencias de las personas que queremos, sustituyendo los clásicos regalos por tiempo para compartir, diálogo, cuidados, comprensión, cariño?

En España, ¿el poliamor está aún en pañales? ¿Se puede apostar por una relación de cuidados en esta dinámica o tiene más que ver con el sexo?

Me sorprende enormemente que me hagas esa pregunta. El poliamor no tiene nada que ver con el sexo. De hecho, hay poliamorosos asexuales. Si tuviera que ver con el sexo se llamaría polisexo. Se refiere a relaciones de lealtad y cuidado mutuos entre más de dos personas. Triejas, grupos de cuatro o círculos de varias personas. Pero con una implicación de cuidados, apoyo y lealtad mutua.

¿Hay luchas internas irreconciliables dentro del propio movimiento feminista?

Hay luchas internas como en cualquier movimiento, no hay luchas irreconciliables.

¿Qué le parece el movimiento #MeToo de Hollywood? ¿Y el manifiesto de las francesas?

Me da vergüenza cómo se ha tratado el tema. El manifiesto lo firmaron cien mujeres, 98 de ellas perfectas desconocidas. Catherine Millet y La Deneuve, las únicas dos conocidas, son mujeres mayores. Y Deneuve ya se ha desmarcado del tema y ha presentado excusas. No debería contraponerse este movimiento al de #MeToo integrado por cientos de miles de mujeres. Ese manifiesto era una mera anécdota, y se le ha dado tratamiento de gran noticia.