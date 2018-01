Paco Román: "Por dentro llevo otro disco mucho más bonito"

Paco Román, cantante, guitarrista y compositor. Crashpad supuso la vuelta a la actividad de Neuman, y desde que

el disco está en la calle, el grupo murciano no ha parado.



Esta noche. a partir de las 22.00 horas, en la sala Garaje Beat Club. Precio: 16 euros

­­Neuman publicaba su cuarto álbum, Crashpad, en septiembre. «Se trata de mi disco más ilusionante», dice Paco Román. Llega tres años y unos meses después de la intensa gira de su anterior álbum, If, que les colocó en la primera línea de la música independiente de nuestro país.

Tras cuatro meses en la calle y varios bolos de presentación, Crashpad ha venido a confirmar su imparable ascenso, e incluso ha sido considerado como el mejor disco del año para LOS40 Trending. Ahora, Roman y los suyos quieren comenzar 2018 de la mejor manera posible; y ¿qué hay mejor que volver a casa? Esta noche estarán en Garage Beat Club para tocar íntegro para sus seguidores Crashpad.

P ¿Qué tal, Paco, cómo han ido las Navidades? ¿Has tenido oportunidad de parar?

R He tenido oportunidad de parar unos días, sí, y sobre todo juntarnos la familia en Nochebuena y dos o tres días en Navidad. Es algo que muchas veces añoras y anhelas: estar con la familia. Pero enseguida me he tenido que poner de nuevo a trabajar.

P Este sábado retomas la gira.

R Sí, empezamos en Murcia, y a partir de ahí€ No quiero decir que nos esperan tres años, no quiero que se alargue tanto como pasó con If, pero sí mínimo año y medio, dos, muy intensos.

P Te lo preguntaba porque parece que has sacado tiempo también para la música, con unas versiones a piano y voz de Dizzy y All that matters, ambas de Crashpad.

R Son un par de regalos de Navidad y Año Nuevo, todo grabado en súper 8 con mis dos niños en la playa, en Calblanque, y aquí por casa. Por felicitar la Navidad y el 2018 a la gente que nos sigue.

P ¿No has hecho un villancico o un christmas carol, como los Beatles, los Beach Boys o los Stones?

R [Risas] No, pero hemos hecho cosas. Se ha estrenado en Vevo el videoclip oficial de All that matters, la versión eléctrica del disco, y ahora estoy con uno de los trabajos más importantes de mi vida: una obra musical con orquesta y corales y pianos, cuerdas, vientos, metales€ Algo bastante grande que tenía ganas de hacer.

P ¿Para cuándo?

R Pues yo lo tendré preparado este mes, y probablemente salga para marzo o abril. Será una obra que irá incluida en la reedición del doble vinilo de Crashpad, porque Crashpad se agotó hace dos meses.

P ¿Qué título tendrá?

R Todavía no está decidido. Es una canción de Newman, cambiando el concepto de lo que llevo haciendo hasta ahora como canciones pop. Es una obra prácticamente de música clásica.

P Decías de Crashpad que era tu disco más ilusionante. ¿Cómo vas de ilusión en 2018?

R Cuando sale el disco y, de repente, la primera semana es número seis en la lista de ventas –y porque estaban Foo Fighters y Madonna y algún artista así fuerte internacional–... Te puedes imaginar. Eso fue ya una noticia increíble. Son cosas que no te esperas, pero ocurren, y las recibes con toda la ilusión del mundo. No ha sido el objetivo de Neuman, pero dice mucho de la gente que nos sigue, y sobre todo del riesgo que lleva consigo este álbum, que, como ya sabes, tiene canciones de un minuto y medio y luego otras de doce.

P Es un disco sin límites.

R Sí, y en ningún momento, si quieres hacer un disco que llegue a un top 10 o a un top 5, te planteas hacer temas así. Pero, mira, afortunadamente salió y son todo alegrías.

P La verdad es que también te gusta meterte en algunos líos, como montar tu propio estudio en casa. ¿Se respira algo que no se respirara antes, al haber grabado en un estudio casero (casero porque está en tu casa, pero es un estudio de lo más completo)?

R Sí, es un estudio de primera división [Risas]. Se respira quizá ese riesgo que conlleva. Los primeros discos de Neuman los hice siempre yo, excepto If, que fue una coproducción con Paco Loco, y volver a hacerlo como al principio –todo yo, con todo el jaleo y follones que conlleva crear un estudio nuevo– es muy complicado. Pero es verdad que se respira ese riesgo, y se transmite mucha luminosidad. No habría sido para nada un error irme a un estudio al uso, pero hacerlo en casa... No es que tengas más tiempo tampoco, porque la presión de mi sello estaba ahí latente todos los días, como si hubiera estado grabando en otro sitio, pero lo haces todo con más confianza, y eso se transmite e incluso se llega a oír en el disco –esos pájaros, esos ruidos€–.

P ¿Haberte tirado tres años y pico con más de 300 conciertos sin parar influyó en este disco?

R Claro. Casi todo lo que fui recogiendo para luego decidir qué canciones entraban en este álbum son bocetos hechos en pruebas de sonido, ensayos..., momentos en que no estás precisamente tranquilo, pero que me dieron la oportunidad de recoger bastante material y hacerme un imagen en la cabeza de lo que iba a ser el disco.

P Neuman se presenta ahora en forma de trío, con Dani Molina al bajo y piano y José Manuel Sánchez a la batería. ¿Había intención de volver a los orígenes en este disco?

R Sí. El bajo en Neuman es un instrumento que entró en el primer EP, By fear / Hi love; hasta entonces el grupo funcionaba sin necesidad de bajista. No es que no le diera importancia, pero siempre ha sido un instrumento del que podíamos prescindir en directo. En este último disco se toca el bajo en alguna que otra canción, pero somos una banda de tres personas y nos manejamos con suficiencia.

P ¿Y en algún momento habéis sido Paco Neuman y una orquesta detrás?

R Sí. En If, por ejemplo, hay orquesta; también en By fear / Hi love. En Family Plot hay cuerdas, pero son secciones, no es orquesta... A mísiempre me ha gustado la formación de tres porque es más fácil para todo, y como en un principio Neuman era un grupo de tres, quería recuperar ese espíritu. Se podría decir que la vuelta a esos inicios no está solo en la forma de construir las canciones.

P ¿Y hay intención, oportunidad, de volver a actuar otra vez con orquesta?

R Pues hay planes, como te comentaba, y habrá noticias pronto. Hay deseos de sacarle partido a esa faceta que siempre he querido mostrar y para la que ahora tengo los medios; y, por supuesto, el apoyo de la gente de la industria, que en este sentido me apoyan al máximo. Quizás explotemos más esa faceta 'filarmónica' . Un grupo no se puede quedar estancado, hay que evolucionar.

P Entonces, ¿esto quiere decir que podremos comprobar una muestra orquestal de Neuman en breve?

R Sí. Yo creo que en un par de meses o tres. Es algo muy emocionante y que va ligado a la publicidad.

P Neuman es un grupo habitual en todo tipo de festivales. ¿Qué tipo de público se acerca a vuestros conciertos? ¿Cómo lo percibes siendo tú mismo quien se encarga de las redes sociales?

R Veo que el público es bastante amplio en cuanto a edades, y observo que en salas acude mucha pareja. Creo que abunda la gente entre 30 y 40, pero también nos sigue mucha gente que no ha cumplido los 18.

P ¿Qué es lo más importante que resaltarías de Crashpad?

R Bueno, pues que deja la puerta abierta para hacer mejores discos, a ver un trabajo más completo de Neuman más adelante . Destacaría eso y todas las alegrías que nos está trayendo, las giras que nos esperan. No podemos anunciar aún todas las fechas, pero la gira va a ser muy intensa. Y por otro lado tienes la sensación de que dentro llevas otro disco mucho más bonito, mucho más acorde a lo que quieres.

P Me da la impresión de que la crisis de la industria discográfica ha beneficiado a grupos más independientes, como es el caso de Neuman. ¿Cómo lo ves?

R Nosotros estamos en un sello independiente, pero dentro del mundo mainstream también hay sitio; fíjate en lo de LOS40 Trending, que nos ha valorado como Mejor Disco del año€ Digamos que Neuman está en medio de todo eso, pero creo que somos un poco diferentes a la corriente que se respira dentro del pop español. Tengo que decir que la industria se ha portado muy bien con Neuman, pero es cierto que la crisis también ha hecho que la cosa cambie. Ya no vale con vender tus discos, y los grupos han tenido que agudizar el ingenio para dar a conocer su música. Estoy pensando, por ejemplo, en La M.O.D.A., que no tienen contrato con una gran discográfica y llenan tres días seguidos La Riviera, o Vetusta Morla, que el sello es de ellos mismos, aunque los distribuya una multinacional, como es mi caso. En cualquier caso, y aunque la industria se haya ido al carajo, los sellos que se han adaptado funcionan muy bien, como es el caso de Subterfuge, y lo bueno es que ahora además puedes hacer mucho ruido sin necesidad de estar con un gran sello.

P ¿Se acabaron las tensiones de la vida errante? ¿Cuál es tu estado de ánimo en la actualidad?

R Magnífico. Precisamente ahora que estoy trabajando en la obra esta que mencionaba con orquesta vivo momentos muy emocionantes. Ahora vivo tranquilo en plan hogareño, vas a tocar con la misma ilusión de siempre y estás deseando llegar a casa, a tu sillón, a tu estudio y a tu vida privada. Y eso resulta muy positivo para mí, y hace que todo fluya de una manera más emocionante.

P Volver a Granada con tu limonero.

R Pues sí, yo tengo esa herencia de Murcia. La gente no se cree que le eche limón al arroz con habichuelas, a la sopa, a la carne..., a todo le echo limón. Lo de tener un limonero en casa es algo increíble. Antes, cuando vivía en la huerta, siempre tenía a mano limones frescos, pero en Madrid tenías que ir a comprarlos y, además de ser carísimos, tenían un aspecto bien chungo.

P Aunque naciste en Melilla, ¿te siguen considerando un artista murciano, o ahora eres más granadino? ¿Qué te supone volver a actuar en Murcia?

R Nací en Melilla, aunque solo viví allí cinco años. Donde he estado siempre es en Murcia. Yo me siento murciano y al referirse a Neuman lo hacen como ´el grupo murciano´. La gente más cercana sabe que ahora vivo en Granada, y en Murcia está mi hija Ingrid y su madre, mis amigos, inseparables para toda la vida, y me siento murciano, por supuesto; murciano-granaíno, porque me han acogido muy bien y me siento muy feliz.