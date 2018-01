La música manda en la nueva programación de El Batel

La música será la protagonista de la nueva programación del Auditorio y Palacio Congresos El Batel, según el avance presentado ayer. Y es que, desde enero y hasta finales de mayo, pasarán por el auditorio cartagenero Sergio Dalma, Rozalén, Funambulista, Ara Malikian o la Film Symphony Orchestra, entre otros. Un total de dieciséis espectáculos, con tributos a Glenn Miller, Queen, The Beatles y Grease, «que se irán ampliando en próximas fechas con un ciclo de la Orquesta Sinfónica de la Región y más eventos aún por confirmar», apunta la organización.

Sin más demora, la programación comienza este mismo sábado con uno de los fenómenos de los últimos años en la industria musical española: la girl band Sweet California. Con las entradas a punto de agotarse, llegan a Cartagena dentro de su gira Lady's Tour y tan solo un día antes que la aclamada Film Symphony Orchestra. Las bandas sonoras de La La Land, El Hombre de Acero, Titanic, Up, La Misión, Pearl Harbour, Bailando con lobos, Tiburón, Tombstone, Éxodo y Casablanca, entre muchas otras, sonarán en El Batel para gozo del público cartagenero, que ya pudo disfrutar de esta formación el año pasado, aunque con un set list completamente diferente al que ahora proponen. Además, un novedoso diseño de iluminación acompañará a la FSO y a su carismático director, Constantino Martínez-Orts, convirtiendo el concierto en un espectáculo emocionante para el que ayer apenas quedaban doscientas entradas.

También habrá un espectáculo específicamente dedicado a los más pequeños de la casa. Será el viernes 26 de enero, cuando los personajes del canal Clan vuelvan a la ciudad portuaria con su nuevo espectáculo, Clan en vivo. Los Lunnis, Pocoyó, Caillou, los osos amorosos, Kate y Mim Mim y los Octonautas serán algunos de los protagonistas de un espectáculo musical para toda la familia con humor y mucha música.

El mes de enero se cerrará en El Batel con un gran elenco de estrellas de la danza internacional procedentes de los ballets más famosos de Rusia: el Russian Classical Ballet estará en Cartagena el sábado 27 para poner en escena un clásico como El cascanueces. La programación de danza se completará unas semanas más tarde, el 9 de marzo, cuando sea el momento de ver sobre el escenario del auditorio el complejísimo Romeo y Julieta de Serguéi Prokófiev, la versión musicalmente más famosa de la tragedia shakespeariana. Con sus míticos Danza de los caballeros o el pas de deux de la escena del balcón, este clásico llega de la mano del Moscow State Ballet, con las estrellas del Teatro Bolshoi de Moscú Maria Allash y Andrei Merkuriev.

Recuperando el orden cronológico, toca hablar de Funambulista, alter ego de Diego Cantero, cantautor murciano que saborea las miles del éxito y que llega a El Batel con su nuevo disco, Dual. El molinense se ha labrado su éxito a base de tocar en salas pequeñas y bares, luchando por salir a flote en el océano de la música. A raíz de su disco Quédate (2014), experimentó un ascenso meteórico que le llevó a firmar por la productora Sony Music y a colaborar, en su último disco, con artistas como Dani Martín o Pablo Alborán. Estará el 3 de febrero presentándolo en Cartagena; al igual que harán otros grandes de la escena musical de nuestro país como Rozalén, que presentará Cuando el río suena... el 22 de marzo, o Sergio Dalma, que visita la ciudad el 20 de mayo con Vía Dalma III.

A medio camino entre la música popular y la clásica, cierra este apartado de conciertos Ara Malikian. El violinista libanés, que no necesita presentación, estará en El Batel el 24 de febrero con su nueva gira, La increíble historia de Violín, un show en el que demuestra como nunca antes que el violín es una extensión más de su cuerpo, «ya que sólo así se entiende que pueda brincar, dar vueltas y desmelenarse sin dejar de tocar», aseguran desde El Batel. Malikian es la antítesis del violinista ortodoxo y un enamorado de los clásicos, a la vez que de grupos como Led Zeppelin, algo que queda patente en sus conciertos.



Tributos, ópera y un musical

El 16 de febrero, con Imagine The Beatles, el público del auditorio se trasladará desde su butaca hasta Abbey Road y podrá disfrutar con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. The Beatles Tribute inundarán El Batel con los acordes más famosos de los de Liverpool.

El 4 de marzo será momento de rendir tributo a Queen mediante el espectáculo Symphonic Rhapsody of Queen, que regresa a la Región con una nueva puesta en escena, nuevas canciones y nuevas sorpresas para este clásico tributo a la banda de Freddie Mercury. Unos días más tarde, el 10 de marzo, le tocará el turno a uno de los grandes del jazz, Glenn Miller, en un tributo que hará mover Cartagena a ritmo de swing y donde se escucharán grandes canciones como In the Mood o Moonlight Serenade. Por último, el 14 de abril, El Batel recordará a la mítica pareja formada por John Travolta y a Olivia Newton-John gracias al espectáculo Recordando a 'Grease'.

Pasamos de los tributos al musical con el creador sevillano Pascual González, compositor, cantautor y miembro fundador de los Cantores de Híspalis, que estará en El Batel junto al mítico grupo sevillano el 18 de febrero con Cristo. Pasión y esperanza. Además, Ópera 2001 volverá al auditorio cartagenero el 8 de marzo con El Trovador de Giuseppe Verdi, que será interpretada en versión original en italiano, subtitulada en español. Por otro lado, y aunque El Batel, presentará en breve su ciclo de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Región, la programación recoge también el concierto que dará la Orquesta Sinfónica y Coros Estatales Ucranianos el 16 de marzo.