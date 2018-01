Joyas 'made in Murcia' de la mano de Delia Nortes

El espacio Loft 113 fue ayer testigo de la presentación de la nueva colección de la firma Pier del Norte, encabezada por la arquitecta y diseñadora murciana Delia Nortes. Joyas de diseño, elaboradas en la capital del Segura por un equipo 100% de la tierra, y que «reivindican la necesidad de vagar por la vida sin prisas ni horarios, disfrutando de cada momento, y a la vez enfatizar nuestro paso por la vida marcando la diferencia», señaló la marca, que trabaja principalmente con metacrilato por su versatilidad y peso reducido.

La colección, que responde al nombre de Extra-vagante, no fue, no osbtante, el único atractivo de la velada, que comenzó a las ocho de la tarde en la céntrica galería y se alargó hasta más allá de las diez de la noche. La cita sirvió también para la degustación de una marca de vermú local, así como para disfrutar de la guitarra de Juan Manuel Ruiz Pardo, quien puso música a este peculiar encuentro entre allegados del equipo de Pier del Norte, personalidades del mundo de la moda en la Región de Murcia y aficionados y amantes de la joyería, que no quisieron perderse la oportunidad de conocer la nueva propuesta de Nortes.

Pero, además, la diseñadora también dedicó un pequeño espacio para un trabajo anterior. Y es que, de forma paralela a la presentación, se puso a la venta una edición limitada de las piezas diseñadas en exclusiva para el prestigioso diseñador gallego Roberto Verino, con el que Nortes tuvo «el placer» de colaborar el pasado febrero en la pasarela Cibeles en Madrid, evento que tuvo lugar en la Real Casa de Correos.