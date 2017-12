Blas Cantó actuará en Murcia en abril

El debut en solitario de Blas Cantó verá la luz muy pronto y será presentado en una gira de conciertos en Barcelona (7 de abril, Barts), Murcia (15 de abril, Teatro Romea) y Madrid (28 de abril, Joy Eslava). Para estos tres conciertos ya están las entradas a la venta.

El artista murciano suma ahora nuevas fechas el viernes 23 de febrero en Valencia (sala Repvblicca) y el sábado 24 en Santander (Escenario Santander), ambas dentro de los Vodafone Yu Music Shows.

Para conseguir las invitaciones para ambas actuaciones, los clientes de Vodafone deberán entrar en www.vodafoneyumusicshows.es y registrarse con su número de teléfono. Cada entrada será doble, de forma que el Cliente de Vodafone podrá asistir al concierto con un acompañante. Será imprescindible para el acceso llevar el DNI.

Además, un grupo de Clientes de Vodafone yu y sus acompañantes tendrán la oportunidad de conocer en persona a Blas Cantó antes de su actuación, en un encuentro exclusivo.

In your bed y Drunk & Irresponsible son los dos primeros singles de este nuevo trabajo que sirven de aperitivo para lo que está por llegar, con ritmos bailables, pegadizos y seductores que abren camino al ex componente de Auryn.