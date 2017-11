Concha Buika: "No me enamoraría de un hombre que no tuviera miedo"

Con su último disco, Para mí, un epé de cinco canciones, Buika desafía al mundo con un mensaje alternativo a los vértigos de la vida moderna, y ofrece 25 minutos de música para darse un respiro por bulerías de su cosecha, explora el espíritu flamenco de Camarón de la Isla, cruza el compás del cante con el ritmo de la taranta del sur de Italia, y surca las aguas del dance hall jamaiquino. Ya sea escorándose hacia la copla, el flamenco, el jazz, el funk o el reggae, se diría que Buika es Buika, imprimiendo su personalidad a la música por encima de las categorías.

Su voz, llena de capas y saltos, es capaz de romperse y pasar al terciopelo en pocos segundos. Este sábado vuelve a Cartagena -Nuevo Teatro Circo, 21.30 horas- para actuar en su festival de jazz, que abrirá la jornada con el concierto de Cyrille Aimée.

¿Te gusta o te impone actuar en un festival de jazz? ¿Adaptas el show?

Sí, claro, por supuesto. Yo creo que siempre estoy donde tengo que estar.

El título del nuevo disco de Buika, el epé , lo dice todo. ¿Qué mensaje encierra ese título?

Pues mira, el regalarse algo, porque hoy en día si tú pasas por encima de esposas, maridos, hijos, padres y de todo para hacerte un regalo, te sientes como medio egoísta. Entonces, yo creo que cada vez que nombras este EP te estás regalando algo, egoístamente y sin daños colaterales.

Hay un tema en el disco que también se llama Para mí, dedicado a las personas que se van físicamente pero que se quedan con nosotros de alguna forma. ¿Eso ha motivado bautizar así la gira?

Sí, porque es una sensación de vida en mi caso; siempre estás soñando con regresar, pero ese regresar es tan efímero porque marchas otra vez a los pocos días€ Entonces siempre estás lejos. Yo tengo una teoría por la experiencia que vivo: no es que tenga la razón, sino que tengo razones para pensar como pienso: el amor se vive en soledad, porque aunque estemos casados, tengamos familia etc., pasamos la mayor parte del tiempo fuera. ¿Dónde? Pues ahí fuera, luchando. Y entonces, ¿dónde están esos hijos y esos padres? Pues en otro lugar luchando también, y estamos enamorados y nos amamos, pero cada uno en el trabajo, etc. Es una cosa muy bonita, porque es una especie de compañía, pero a la vez es soledad.

¿Y por qué un EP, y no un álbum completo?

Porque no siempre... Yo siento que tú tienes que hacer lo que sientes que tienes que hacer. 12 canciones en el mismo año€ Pues a lo mejor no se me habrían ocurrido 12 ideas maravillosas, a lo mejor se me han ocurrido 5. Hoy en día se puede hacer un EP con cinco canciones, y además te voy a decir una cosa: yo hace tiempo que no tengo una hora para escuchar todo un disco, y entonces 25 minutos€ Si yo no me puedo regalar 25 minutos para mí, entonces tengo que revisar, algo está pasando; 25 minutos para mi en los que quizás puedo soñar simplemente que estoy aquí.

En este disco combinas composiciones propias con las de otros músicos como Paco de Lucía. ¿Disfrutas componiendo tanto como cantando?

Sí, porque todo es estar en mi nube. Me siento muy afortunada, aunque es complicado eso, pero cuando puedes es un regalo de Dios.

Buika se ha acercado en este disco a Camarón. ¿Qué ha representado Camarón para Buika?

Oh my goodness! Mira, me decía que tenía que llevar una joya a un evento que tenía que ir, y me puse un colgante con la foto de Camarón.

¿A modo de escapulario?

Sí, sí, todo el mundo llevaba supermegajoyas de estas carísimas y yo diciendo "ninguna tan valiosa como esta": una fotito de Camarón colgaíta de mi pecho. Para mí, Camarón, Bob Marley, Rocío Jurado, Whitney Houston, Marina Rossell, han sido una larguísima lista de ángeles que me han estado custodiando desde que yo era niña hasta ahora.

Hay también una composición propia, Hija de la luna, en la que aportas una base en torno a un ritmo jamaicano. ¿Qué opinión tienes sobre el reggae?

A mí me gusta mucho. Tiene esa raíz que también tiene el flamenco, el blues, el jazz, que es como que está en el corazón de todos, no sabes por qué; da igual de qué país seas, oyes según qué ritmo reggae y te sientes ahí como algo tuyo. Creo que es una de las músicas universales que nos acompañan desde siempre.

Saltas de un estilo a otro con absoluta naturalidad. ¿Es eso del mestizaje?

Yo creo que es más bien el ser humano moderno. Creo que el ser actual sabe sentirse un poco de todas partes. Todos nos sentimos un poco africanos, chinos, todos tenemos un poco de todos en el corazón. Yo ya no tengo edad para ser solo negra, cariño. Después de cuatro giras mundiales, me doy cuenta de que estamos hechos de todo.

¿Qué te pasa por la cabeza cuando hablan de ti como la perla negra del flamenco o como la hija artística de Chavela Vargas ?

Está todo bien, me gusta todo, ja, ja. Eso son los premios, papi. Yo soy soldado, y los soldados no están acostumbrados a las condecoraciones, te tienes que dejar una pierna o la vida para que te condecoren. Y cuando me oigo esos regalos, esos premios, pues me pongo nerviosa y solo quiero volver al frente.

Creo que hubo cierto desencuentro cuando Chavela no quiso que subieses al escenario en Madrid hace unos años€.

No, fuimos Martirio y yo. No nos quiso en el escenario, nos quedamos las dos muertas, porque ella era muy presumida, muy chulona, y la verdad es que fue impresionante, porque la tipa se hizo dos horas de concierto sin beber una gota de agua y sin sentarse. La manager pensó que ella, como estaba muy mayor, no podría hacer todo el concierto y llamaría a las niñas para que estén con ella, y la otra se enojó, ja, ja. Dijo "¿pero usted que se ha creído? Usted no me manda".

¿Por qué cantas lo que cantas?

Por derecho.

Eso diría un flamenco.

Sí, jaja, por derecho, porque puedo.

Además de cantar, también escribes y haces fotos. Tu último libro se llama A los que amaron mujeres difíciles y acabaron por soltarse. Parece que hace hincapié en el miedo, la culpa, los sentimientos. ¿De qué trata el libro? ¿Cómo vivir sin culpa?

Para empezar, descreer de algunas fábulas; las fábulas al final son para darnos una idea, para orientarnos, pero no son meter un credo ahí que te comprometa. Yo en todo caso reconozco la asimilación de la responsabilidad, pero la culpa me parece innecesaria, me parece estúpida, un invento que no tiene ninguna cabida hoy en día. Me parece que yo haría mucho más si me hago responsable de que la he cagao, pero lo de la culpa, pues te tapas, apagas el móvil, no quieres hablar con nadie, te alejas de los tuyos€ ¡No mola, la culpa es estúpida! Tú has hecho algo mal, bueno, pues lo reconoces. Dices "sí, mentí", "sí, robé aquí", "sí, hice esto allá", "¿qué hago, decidme, qué hago, ¿cómo puedo solucionarlo?, porque realmente es que no tenía intención". O sea, con la misma alegría con la que metes la pata, puedes sacarla (si todavía no te han cortado el pie)

¿Qué te contó Pedro Almodóvar para invitarte a cantar en La piel que habito?

Pues mira, si quieres que te diga la verdad , la mejor manera de comunicarse con Pedro es a través de los silencios, porque Pedro es una persona que con una mirada te lo dice todo. Yo no hablé mucho con él, ni él conmigo; no hablamos mucho, nos amamos profundamente, ¿sabes? Nos amamos profundísimamente. Es que para mí es una persona tan especial€ Yo recuerdo que Chavela lo llamaba "mi querido y amado Pedro", y me parecía tan increíble y tan genial que es algo que no se tiene que dejar de oír. Si te lo han dicho, te lo tienen que seguir diciendo.

¿Y se puede vivir sin miedo, como decías en la canción?

Yo no me enamoraría de un hombre que no tuviera miedo, no tendría un manager que no tuviera miedo. No creo que el miedo sea algo malo; lo que creo que no es muy correcto es vivir del miedo. Y creo que no hay que tenerlo como director de orquesta en tus óperas, ¿no me entiendes? Creo que el miedo avisa, te tiene al tanto, te hacer reflexionar acerca de algunas cosas, pero no hay que ponerlo como director de escena, al miedo no hay que tenerle miedo, hay que respetarlo, hay que ponerlo en su sitio, pero no hay que tenerle miedo. Ha sido un poco de "educastración" lo que algunos, sin querer, queriendo, de repente hemos recibido. Eso es una descolocación de sentires. Cuando educas a una persona en la descolocación de sentires, el miedo pasa a ser director de escena, el valor pasa a estar en la retaguardia, la sinceridad pasa a ser algo efímero; entonces, claro, yo creo que se trata de cruzar esa línea en la que el miedo no daba miedo.

Ahora creo que vives en los EE UU, no sé si en Miami aún. ¿Por qué decidiste marcharte?

Mi amor, porque, estratégicamente hablando, era el lugar más fácil, porque estás a entre cuatro y seis horas de Latinoamérica, estás a entre cuatro y seis horas de Europa€ Estás cerca de prácticamente todo, y nosotros giramos mundial, y es más fácil así.

¿Te arrepientes de algo de todo lo que ha pasado a lo largo de todos estos años?

Jamás. Sé qué hubo cosas que podría haberlas hecho mucho mejor, sobre todo cuando te pones a pensar en los hijos€ Pues claro. Hay muchas cosas que podría haber hecho muchísimo mejor, pero me queda vida para arreglarlas, no, no, no me arrepiento de nada, porque el mayor impulso del soldado es la inocencia. Si no es así, mejor que no coja un arma, y para mí el arma es la música; te tiene que guiar la inocencia. Yo soy de la opinión de que a las verdaderas guerras, esas en las que muere gente de verdad, tendrían que mandar€ a ser posible mujeres, pero si tiene que haber hombres, pues también, pero de una edad de entre los 45-50 y los whatever, hasta donde dure el cuerpo. Esa es la edad de la guerra. ¿Tú sabes por qué? Porque después de haber luchado por que una ciudad se sostenga de pie, por pagar unos impuestos, por que la escuela del niño no sé cuantos, porque no sé qué, porque tin, tin, ¡y más impuestos, y más impuestos!..., y después de muchos más impuestos es que ha venido una crisis€ Coño, ¡más impuestos, venga más impuestos! Después de todo esto, yo no creo que sea tan fácil dejar que alguien te lo tumbe. Creo que te sentarás antes a negociar, antes de pegar un tiro. Demasiado hay detrás de nuestras ciudades bonitas, de nuestras vidas construidas con tanto esfuerzo. No creo que te vayan a dar ganas de disparar contra ningún edificio, aunque sea de otro país, porque sabes lo cuesta mantenerlo.

La voz de Concha Buika debería estar presente en la Asamblea de las Naciones Unidas después de lo que nos acabas de contar. Por cierto, has escrito y cantado para las mujeres Jodida pero contenta, que bien puede interpretarse como himno feminista.

Hay un cosa que quiero decir: si tiene que existir la lucha contra el feminicidio, contra el infanticidio, también tiene que estar apoyada en la lucha contra el extremo feminismo que ahoga y mata hombres.