Ruth Lorenzo traerá a Murcia su 'Loveaholic Tour'

La cantautora Ruth Lorenzo lanza su gira The Loveaholic Tour para presentar su nuevo trabajo discográfico, que saldrá a la venta a principios de 2018. Patrocinado por ELPOZO BienStar, este es su segundo disco y con él recorrerá casi toda la geografía española, así como alguna ciudad de otros países, a partir del mes de febrero. Compuesto íntegramente por ella, incluye temas con enorme potencia, con un estilo muy rockero. El primer anticipo del disco, el sencillo ´Good girls don´t lie´ publicado el 13 de octubre, entró directamente al nº1 de las principales plataformas digitales, como Spotify, iTunes o Google Play y también de radio.

La cantante, que logró la fama por su participación en el concurso The X Factor en 2008, ha decidido unirse a la marca ELPOZO BienStar "porque son alimentos que he incluido en mi dieta habitual". Además, señala la artista, "me ofrece mucha seguridad saber que me va acompañar en mi día a día durante mi nueva gira". La intérprete cuenta historias en forma de canciones en sus conciertos y en este sentido, asegura: "yo soy artista de directos y cantar frente a un público es lo que más me gusta hacer".

´The Loveaholic Tour´ llevará a Ruth Lorenzo por toda la geografía española y a algunas ciudades de otros países. De momento, ya hay fechas confirmadas como la del 16 de febrero en La Coruña, 23 Alicante y 24 Albacete. En Granada actuará el día 2 de marzo y el 3 en Almería, en Toledo el 10 de marzo y el 17 en Mallorca. En abril visitará Castellón el día 6, el 7 Tarragona, el 13 Valladolid, el 14 Salamanca, el 27 Sevilla y el 28 Málaga. El 4 de mayo actuará en Madrid, el 5 en Zaragoza, el 11 en Bilbao y el 18 en Valencia. En junio ya tiene confirmados conciertos en Barcelona el día 9 y en Murcia el 16. Las entradas para estos espectáculos podrán adquirirse próximamente en la página web de la artista www.ruthlorenzo.com.