La ilusión con la Lotería de Navidad suena con partitura jumillana

Alejandro Amenábar presentó ayer el anuncio más esperado del año. El aclamado cineasta es el autor de Danielle, un cortometraje de aproximadamente veinte minutos de duración que este año servirá para ilustrar la ilusión de los españoles de cara al Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Navidad, que este año tampoco ha reparado en gastos de cara a su campaña publicitaria.



Y es que el director de Mar adentro, Los otros o Abre los ojos no es el único referente de nuestro cine que participa este año en el famoso anuncio. También lo hace un murciano -jumillano, para ser más exactos-, Roque Baños, compositor de las bandas sonoras de más de medio centenar de filmes desde 1997, entre las que destacan Ocho apellidos catalanes, Regresión, El Niño, Balada triste de trompeta, Celda 211 o las producciones internaciones Los crímenes de Oxford o El maquinista.



En esta ocasión, ha sido la Orquesta Sinfónica de Bratislava la encargada de llevar al estudio la obra de Baños, que recibe el nombre de Danielle, como no podía ser de otra manera. El título de la pieza hace alusión al cortometraje para la que ha sido creada, que a su vez recuerda el 'nombre' de la protagonista del mismo: una misteriosa mujer, interpretada por Charlotte Vega, que apenas habla; no porque sea tímida, sino porque es extraterreste, y aprender los códigos terrícolas le llevará un tiempo.



El propio Baños, que ayer en sus redes sociales se hizo eco de la presentación del cortometraje, aprovechó su cuenta de Twitter para agradecer la confianza de Amenábar, con quien ya había trabajado anteriormente, y subrayar la importancia de un spot que ya es tradición en nuestro país:





Madrid, que acogió ayer la presentación de Danielle, es también el escenario de esta historia, protagonizada por dos jóvenes que se conocen casualmente haciendo cola en una administración de lotería. En ese lugar es donde Daniel () conoce a la protagonista. "Esto es una peliculita. Es una historia de amor que habla de la suerte, por su puesto, habla de la Navidad y habla de los ovnis", explicó Amenábar.

El personaje interpretado por Charlotte Vega llega a la Tierra en pleno mes de diciembre, y junto al guía turístico Daniel, conocerá las tradiciones más típicas de la Navidad. Ambos compran un décimo de lotería para el sorteo del 22 de diciembre e inician una historia de amor y de suerte.

Según indicó el cineasta, dirigir el spot ha sido un "reto". "Al principio, siempre lo coges con un poquito de miedo y con responsabilidad. Luego, con ilusión en una historia en la que creíamos todos, tanto el equipo creativo de Leo Burnett como yo",subrayó el director de Tesis y Ágora, entre otras.

Preguntado por la presencia de la ciencia ficción en el anuncio, Amenábar aclaró que este ingrediente fue el que más le atrajo de esta historia cuando se la presentaron. "Para mí, la hacía más sugerente", explicó. "Es un cuento de Navidad alienígena", concluyó.