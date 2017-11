Josele Santiago: "Estamos en un momento histórico, puñetero y apocalíptico"

Tras posicionarse entre los discos más vendidos del país con su quinta entrega en solitario, Transilvania, Josele Santiago (Madrid, 1965) se prepara ahora para la inminente gira de presentación, que comienza este mismo viernes 3 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia y que se prolongará durante los próximos meses.

Transilvania -disco licenciado por Alkilo en exclusiva para Altafonte- supone una importante y evidente ampliación del registro expresivo del líder de Los Enemigos, quien para esta su quinta aventura como solista se ha unido a Raül Fernández 'Refree', quien sin duda ofrece una perspectiva diferente sobre su música.

"El disco de reunión de Los Enemigos -Vida inteligente (2014)- me pilló trabajando en un hipotético quinto disco, pero merecía la pena aprovechar el momento y grabar con la banda. Muchas de las canciones que estaban destinadas a ese disco en solitario acabaron en el de Los Enemigos, así que luego tuve que empezar prácticamente de cero", relata Josele Santiago.

Desde cero, por tanto, empezó este álbum el madrileño "con el cuaderno y la guitarra", esbozando ideas. Y el resultado final resulta la mar de variado, algo que Josele atribuye a que nunca piensa en un género concreto al componer: "Una canción es una buena letra y una buena melodía, que pase la prueba de la guitarra acústica. Lo demás son adornos, arreglos y vestidos".

Con las canciones ya bien definidas, llegó la fase del estudio con Refree, "un personaje muy interesante porque sabe mucho, tiene medios y es muy entusiasta". Fundamental ha sido, además, para abrir no pocas puertas sonoras, como la inclusión de sintetizadores. "Ahora hay unos chismes que suenan de maravilla y se han recuperado los sintes analógicos y quería probar", apunta Josele Santiago.

Y aún añade al respecto: "Hemos jugado mucho, lo hemos pasado muy bien, hemos hecho muchas versiones de todas las canciones, hemos flipado y hemos descartado. Una grabación o es divertida o es conflictiva a más no poder, pero tiene que haber ahí una energía. Los mejores discos salen de grabaciones en las que corre la energía en un sentido o en otro".

Después de haberlo pasado bien y de haber experimentado a fondo, sí destaca Josele que "al final las canciones son por lo general bastante clásicas", por lo que se mantiene su más que reconocible estilo. Al mismo tiempo, resalta que "Raúl ha conseguido un sonido muy cercano con una producción que suena viva", algo a lo que también contribuyó la segunda parte de la grabación, hecha en directo con banda en La Casa Murada.



Letras sobre la realidad

Las letras, tal y como él mismo reitera incesantemente, son esenciales en la propuesta de Josele Santiago, con un discurso que vuelve a fijarse en la realidad que nos rodea y que él define como "inquietante". "Nunca se debe descontextualizar, pero sí es un discurso puñetero e incluso apocalíptico, pero es que así es como estamos", subraya.

En esta línea, plantea que "estamos en un momento histórico puñetero y apocalíptico porque esto está a punto de irse a tomar por culo y a nadie le importa una mierda". "Es lo que veo, lo que me llama la atención y lo que plasmo en las canciones. Está bien que haya música para olvidar los problemas, pero hace falta también poner el dedo en la llaga. No es que me sienta obligado, es que me sale así", argumenta.

Prosigue Josele recordando que una de sus "mayores influencias siempre ha sido el punk", un género donde "no hay mucho chiringuito de playa, sino que se trata de decir las cosas claras". "Por eso siempre he sido bastante directo. También me gusta el sentido del humor, aunque en este haya quizás un poco menos de eso", reflexiona.

Y habla concretamente sobre una de las nuevas canciones, Ángel, que es un "cabreo monumental, uno de esos momentos en los que uno siente incluso vergüenza de pertenecer a la especie humana": "Nos lo estamos cargando todo, la naturaleza está a punto de colapsar y lo único que sigue importando es hacer dinero".

Y añade rotundo: "Me pongo a escribir y me salen letras así. Nos hemos alejado demasiado, nos hemos subido a la parra y hay mucha soberbia y avaricia. Por eso está el mal tan presente en todo el disco, que por eso también se llama Transilvania, con un paisaje abrupto, escarpado y que da bastante miedo".



Gira de presentación

Tras apuntar que el lanzamiento de este disco tuvo que posponerse desde marzo hasta septiembre por "problemas de salud bastante serios", agrega Josele que está deseando presentarlo en directo a partir de ya mismo. Compaginando su faceta en solitario con la actividad recuperada de Los Enemigos, que siguen "en marcha con algunas historias".

"Van saliendo cosillas y a lo mejor hasta grabamos algo también porque estamos en un momento muy bueno y sería una lástima volver a estropearlo. Tener las dos cosas es un lujo, porque muy poca gente puede disfrutar de esta suerte de trabajar en solitario y con una banda como Los Enemigos", sentencia.

La gira de presentación de Transilvania arranca este viernes 3 de noviembre en Murcia (Auditorio Víctor Villegas) y continuará por Alicante (4 de noviembre, Stereo), Albacete (10 de noviembre, ClanDestino), Barcelona (18 de noviembre, La 2 de Apolo), Zaragoza (24 de noviembre, La Casa del Loco), Bilbao (25 de noviembre, Stage Live), Ferrol (23 de diciembre, Teatro Jofre) y Madrid (8 de febrero, Joy Eslava). Y después, más fechas, "hasta que se cansen", como anticipa Josele con su sempiterna sonrisa de medio lado.