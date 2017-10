La salud de Blas Cantó preocupa a sus seguidores

Blas Cantó preocupó ayer a sus fans al publicar un mensaje en Instagram en el que compartía que le había pasado "algo raro".

''Hoy me ha pasado algo raro. Estábamos comiendo y me ha dado un chungo. No podía mover mis manos, sentía que me pesaban muchísimo y estaba mareado. Me acosté y ya estoy bien, pero qué mal rato. Total, que me he perdido la comida con mis amigos. Ahora nos vamos a dar un paseo. Quería contaros esto, no todo en Instagram es súper guay, pero de todo se sale y todo pasa. Ánimo al que esté en un mal momento. Love you! xx.'', escribía el cantante murciano.

Unas horas antes Blas dio un concierto en Zaragoza, coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad, y el cantante actuó con normalidad.

Aunque el cantante aseguró que se encontraba bien, sus fans se preocuparon.