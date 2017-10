"Sin alardes técnicos, la cualidad más preciada de un músico es ser capaz de tocar cualquier cosa al instante"

Tras actuar en el Jazz SanJavier este verano, el guitarrista texano Buddy Whittington y Santiago Campillo han vuelto a unirse para realizar una gira de 10 conciertos seguidos por España. Se conocieron en Fred's TCU (Fort Worth- Texas-USA) en enero, y Buddy le invitó a tocar con ellos.

Buddy Whittington ocupó el lugar de Coco Montoya cuando este dejó los Bluesbreakers, la banda de John Mayall. Por su parte, Santiago Campillo, que ha pasado por infinidad de bandas locales (Acequia, Los Bluesfalos, Los Hurones, Los Lunáticos...), fue miembro fundador de M Clan, responsable del sonido sureño de la banda. Se le considera desde entonces como uno de los grandes de la guitarra blues-rock. El repertorio varía según la noche. Está compuesto por clásicos de la historia del blues y el rock &roll (Freddy King, Albert King, Allman Brothers Band, Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Chuck Berry...), temas de Buddy Whittington, clásicos del blues en español y temas del último trabajo de Santiago Campillo.



Santiago, en tu último viaje a EE UU conociste personalmente a Buddy Whittington, al que ya seguías desde hace algunos años. ¿Cómo fue ese encuentro?

Fui a verlo tocar a un local llamado Fred's Texas Café TCU en Fort Worth, un lugar donde Buddy toca cada miércoles con sus amigos; estuvimos hablando un rato y me invitó a subir al escenario para tocar un par de blues con ellos. Hubo muy buena conexión tanto con él como con su banda, y me dijo que me quedara durante todo el show? Cuando acabó el concierto estuvimos bebiendo algunas cervezas y me invitó a venir a tocar el siguiente miércoles. Para mí era como un sueño y un subidón poder tocar blues en con uno de mis guitarristas favoritos.

¿Cómo surgió la idea de traerlo a España para tocar contigo? ¿Qué te dijo?

La última noche que toqué con él me dijo que subiera desde el principio del concierto. Se me ocurrió preguntarle si vendría a tocar a España con mi banda, porque la verdad es que era una idea que rondaba por mi cabeza desde hacía tiempo; me dijo que estaría bien, que le gustaba mucho España y que tenía muy buen recuerdo de su estancia aquí. Le pregunté cuanto cobraría y me respondió bromeando 20 dólares (ríe). Estaba seguro de que sería fácil conseguir que algún festival pudiera estar interesado en traerle?Inmediatamente pensé en el Festival de Jazz de San Javier, donde él ya había estado hace años tocando con Mayall.

Y te presentaste con Whittington en el Jazz San Javier ¿Era la primera vez que te invitaban a un festival de jazz? ¿Qué sensación os produjo a ambos?

No es la primera vez que he participado en un Festival de Jazz; sí que es la primera vez que lo hacía en éste? El Festival de San Javier es un festival que sigo desde hace muchos años cuando mi agenda de conciertos me lo permite. Me parece un regalo para los amantes de la buena música. He tenido la suerte de escuchar allí a grandes figuras internacionales; también es un festival en el que hay un hueco para el blues y algunos otros estilos. Desde el principio la organización mostró un gran interés y entusiasmo por el proyecto, hecho que me gustaría agradecer desde aquí. Un concierto del que guardaré siempre un bonito recuerdo?

¿El paso por Jazz SanJavier os ha abierto puertas para participar en más Festivales de este tipo?

La verdad es que ha sido un excelente escaparate. El concierto fue impecable, gran profesionalidad por parte del equipo técnico y humano de la organización. Y por nuestra parte todo lo que habíamos ensayado salió a la perfección. Dicho concierto fue grabado íntegramente por TVE, emitido recientemente y está disponible para todo aquel que esté interesado en verlo en la web. A raíz de este concierto, el cual fue una toma de contacto, ahora vamos a hacer una gira por todo el país.

¿Sois muy diferentes estilísticamente Buddy y tú? ¿Os complementáis?

Salvando las diferencias, por supuesto, pienso que nuestros estilos son parecidos y nos complementamos a la perfección. Aunque cada uno tenemos nuestro propio vocabulario personal.

¿Te has llegado a plantear grabar en EE UU?

¡Ya me gustaría! La verdad es que allí tienen muy claro el sonido que estamos acostumbrados a escuchar en los grandes discos de la historia, y pienso sinceramente que la música en general está bastante más valorada que aquí.

¿Cómo preparasteis la actuación?

Por email (ríe). Fuimos creando un repertorio en base a los temas que ya habíamos estado tocando juntos, algunos temas suyos, también algunos temas míos, y algunas versiones que yo pudiera cantar. Lo ensayamos aquí nosotros con la banda, y cuando vino Buddy estuvimos ensayando con él un par de días en mi estudio.

Previamente a la actuación en Jazz San Javier grabasteis unos temas juntos en tu estudio. ¿Qué nos puedes contar al respecto?¿Qué va a suceder con esas canciones?

Pensé que era una gran oportunidad, ya que íbamos a ensayar en el estudio, la de grabar esos ensayos, ahí tenemos casi seis horas de grabación en la que están todos los temas del repertorio. El objetivo no era nada concreto, lo grabé porque me apetecía, aprovechando los medios técnicos que teníamos para hacerlo. Quién sabe, quizás editemos algún día estas grabaciones en un disco.

Estabas trabajando en un nuevo disco. ¿Cómo se va a titular?¿Hay colaboraciones?

Está ya terminado. Se llamará A Cara o Cruz; está grabado también en formato trío en Niculina Records. Han colaborado David Sooper (Coros), José Ciudad (Percusión), Wichy de Maya (Coros) y Alberto Sánchez (Coros)? Estará compuesto por 10 u 11 canciones propias; el diseño de la portada, que está ya casi terminado, corre a cargo de Jesús 'Pipo'. Actualmente estoy valorando varias posibilidades para editarlo; pienso que verá la luz muy pronto y que las nuevas canciones funcionarán muy bien en directo.

Tu último disco, Carretera sin final , lo cantas entero. ¿Hay hueco para la voz de Buddy? ¿Cuándo le perdiste el miedo a cantar? ¿Has tenido que preparar tu voz?

Bueno, quizás para el próximo. Sería, por supuesto, una gran colaboración. Empecé a cantar hace unos tres o cuatro años. Al principio me costaba mucho más; ahora, después de un gran número de conciertos realizados de cara al público, me siento mucho más cómodo y seguro. Uno va aprendiendo, y creo que esa evolución se notará en mi siguiente trabajo. Estuve asistiendo a algunas clases de canto en las que aprendí básicamente a respirar cantando y administrar el aire y la voz, que era lo que más me costaba, sobre todo al principio.

Buddy y tú, ofrecisteis una masterclass en San Javier. ¿Cuál fue la sensación?

Fue organizada por el Conservatorio de San Javier, sobre todo para guitarristas y gente interesada en conocer este estilo de música. Tuvo una gran acogida, tanto por parte del centro como por parte de los numerosos alumnos que participaron. Una experiencia muy enriquecedora, sobre todo cuando la gente preguntaba acerca de elementos técnicos referentes a la guitarra de blues y la improvisación.

Ahora Buddy ha vuelto para acompañarte en una larga gira por España. ¿Cuál es el planteamiento?

La idea en un principio era tocar en dos festivales de blues, pero al final se han ocupado todas las fechas con conciertos. Después de esta gira, Buddy viajará a Inglaterra para participar en treinta y tantos conciertos con John Mayall.

¿Qué dice Buddy de esta gira española? ¿Qué opinas de la escena de Blues en estos tiempos que corren?

Dijo «¡Wow!». Creo que está encantado de volver a España; le gustó mucho la anterior experiencia. Él ya había estado por aquí en numerosas ocasiones acompañando a John Mayall. Nosotros lo llevamos a la Plaza de las Flores para que probara algunas cosas de aquí y le encantó Murcia. Pienso que el blues, aun siendo un estilo de música arcaico, siempre tiene y tendrá un gran número de seguidores. En España hay un gran número de Festivales importantes, como el de Cazorla, Cáceres, Sevilla, Hondarribia, Béjar, Cerdanyola del Vallès, etc.

¿Intentas escuchar diferentes estilos de música para enriquecer tus composiciones?

Sí que lo hago, incluso algunos tipos de música tradicionales que no tienen nada que ver con mi estilo; pienso que de todo se puede aprender? Lo más importante a la hora de componer es la inspiración, y eso es algo que nace del interior de los músicos.

¿Qué habilidad crees que es la más importante que un músico o guitarrista puede tener?

Al margen de los alardes técnicos o teóricos, creo que la cualidad más preciada de un músico es ser capaz de tocar cualquier cosa al instante, sin apenas ensayar, ser capaz de improvisar y acompañar cuando toque, aportando vida a las canciones y la música. Todo eso es muy fácil decirlo.

¿Qué formación lleváis para esta gira? Para San Javier articulaste una formación efectiva, que contó también con el maestro Mauro Sanchís al órgano.

Para esta gira contaremos como siempre con Dani Mora (bajo) y Joaquín 'Mini' Drums (batería); ellos dos me acompañan habitualmente en mi trío y la verdad es que son buenísimos. Mauri Sanchís vendrá a tocar con nosotros en algún concierto. En Sevilla tocará el órgano con nosotros Álvaro Gandul, y, por supuesto, estaremos Buddy y yo tocando la guitarra. Creo que será un gran experiencia y una suerte poder tocar junto a este maestro del blues tejano.