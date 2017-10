Variedad de estilos en la primera edición del TIC Festival

This is Caravaca Festival

Dentro de las actividades programadas con motivo de la Feria de Caravaca de la Cruz, esta tarde se celebra la primera edición del TIC Festival, que reunirá en la Plaza de Toros de la localidad a bandas representativas del panorama musical murciano y algún grupo invitado. Los conciertos comenzarán a las ocho, con entrada gratuita, previa retirada de invitación en el Centro Joven.

El 'This is Caravaca Festival' (TIC Festival) contará con la actuación de los burgaleses La Regadera, un proyecto de música mestiza que mezcla estilos como el ska, el reggae y el rock, adornados con detalles latinos. Desde la salida de su primer disco Para que la vida no pare, La Regadera se ha sumergido en una intensa actividad que les ha llevado a llenar salas como la Fábrica de Tornillos o la Plaza España en plenas fiestas de Miranda de Ebro, estar presentes en festivales como el Sonorama o compartir cartel con artistas de la talla de Manu Chao. Se trata de una banda en plena expansión con un directo divertido, potente y adictivo que engancha desde la primera escucha.

También actuarán Piezas & Jayder, binomio que lleva más de una década siendo el máximo exponente del rap en Murcia. En el cartel del TIC también está el grupo de rock murciano El escote de Lucía, que presentará su último disco, influenciado la música de las décadas de los ochenta y noventa y, especialmente, por la escuela que bebe del rock argentino de Los Rodríguez.

El teatro y la danza también tendrán un espacio en el TIC Festival con la performance Jo Säter, un espectáculo basado en un cuento de terror, en el que intervienen la música electrónica, la danza y el teatro, con una estética gótica y rockera a cargo de La Manzana dorada. Por el escenario del TIC Festival también pasará la banda calasparreña Umbría y el cantautor caravaqueño Mario Matallana. Cerrarán el festival DJ Rajobos & Nev Dj.