Párraga vive en su obra

Ochenta años de su nacimiento, veinte de su triste adiós y treinta desde el estreno de la obra. Parece difícil que ante semejante aluvión de efemérides 2017 se acabe sin un homenaje a José María Párraga, uno de los creadores más influyentes de esta Región durante el pasado siglo.

La iniciativa hay que agradecérsela a Aftalía Teatro y al Auditorio de Algezares, que será el que acogerá la representación de Una princesa de Nueva York, un texto de Lorenzo Piriz-Carbonell que el maestro cartagenero apoyó con una escenografía brutal y que este viernes será la protagonista indiscutible de este sentido homenaje. De hecho, la sesión estará arropada por una exposición en el hall del auditorio compuesta por 14 fotografías –de siete autores diferentes– y algunos de los bocetos originales con los que Párraga empezó a esbozar este espectacular escenario de enormes dimensiones y creado a base de «objetos que él fue recogiendo por vertederos de Murcia, Molina o Mazarrón», explica la actriz Inma Martín, encargada de dar vida una vez más a Carmy, protagonista de la obra.

Ella no es ni más ni menos que «un personaje de los tantos tantísimos seres cercados por una mordiente soledad; un personaje que se desintegra en Nueva York, pero que continuamente nos estamos encontrando por la calle. Es una persona culta, con estudios, que va contando su vida durante la representación –su infancia, su juventud– y nos muestra que tuvo hogar, familia, ilusiones», antes de convertirse en una sintecho. Y es que, cuenta Martín, la escenografía de Párraga representa «la soledad, la marginación, y todos esos problemas sociales a los que se enfrenta el indigente», una cuestión ante la que Párraga era particularmente sensible: «El escenario y el tema de Una princesa de Nueva York van unidos, porque el mismo Párraga siempre estaba por ahí pintando, y aunque no era un indigente, era un personaje de la calle».

El objetivo de este acto es, según la actriz, que aquellos que conocieron en vida al artista «vayan a darle un aplauso a través de su escenografía», y que aquel que no la haya podido contemplar nunca en directo –no se monta desde 2013, debido en parte de la magnitud de la misma y a las dificultades técnicas que la pieza conlleva– pueda disfrutarla: «La última vez la tuvimos dos días montada para que la gente fuera a verla como el que va a Madrid a ver el Guernica de Picasso». De hecho, esta tarde comenzarán a montarla y quien así lo desee podrá visitarla mañana por la mañana o antes de la función.