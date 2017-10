Alec Ounsworth: «No tengo el control sobre lo que hacen los demás; yo creía que sí, pero ha resultado que no»

Clap Your Hands Say Yeah (CYHSY), el proyecto liderado por Alec Ounsworth, publicaban en febrero su quinto disco, The tourist, grabado en el estudio Dr. Dog en Filadelfia y mezclado por Dave Fridmann; un álbum con el que los norteamericanos vuelven a girar por Europa y que este jueves presentarán en Teatro Circo de Murcia.

Con su primer elepé, Clap Your Hands Say Yeah tuvieron un ascenso meteórico sonando con fuerza hasta acabar siendo uno de los grupos más aventajados de la vertiente vanguardista de Nueva York, con brillantes melodías tan capaces de seducir a los seguidores de Smashing Pumpkins como a los de Belle & Sebastian, pero Alec Ounsworth lleva desde entonces viviendo a la sombra de aquel debut. Apenas consiguió llamar la atención con Mo Beauty (2009), disco en solitario grabado en Nueva Orleans, pero éste The tourist vuelve a ponerle en un lugar visible, ahora que se ha quedado solo y ha buscado nuevos acompañantes. Los conciertos en nuestro país serán el cierre de una gira que ha pasado por Japón, México y el resto de Europa.

A mi parecer, tu nuevo álbum, The tourist, tiene menos experimentos y más coherencia. Las canciones parecen haberse pensado mucho. Háblame de tus objetivos al hacer este disco. ¿Creíste importante hacer un elepé que resumiera la trayectoria de CYHSY?

El objetivo realmente era hacer otro álbum. Resulta curioso que me lo preguntes porque hay gente que dice que es más experimental y diferente a los demás. No sé.

Todos los discos de CYHSY suenan bastante diferentes entre sí. ¿Cuidas el no repetirte? ¿Tratas de retarte a ti mismo con cada disco, con cada canción?

Sí, eso es verdad. Creo que, exactamente, esa es la idea de hacer el disco como algo diferente. Así que en ese sentido sí, es un disco experimental.

Cuéntanos qué hay realmente detrás de The tourist.

No me gusta mucho hablar de ello. Es algo personal, lo siento.

¿Tus discos son para ti alguna forma de terapia?

Sí, eso es verdad. En este caso también, y quizás más que en los otros discos.

¿Cómo fue la experiencia de grabar nuevamente con Fridmann?

Fue genial. Creo que nos compenetramos muy bien. Es mucho más fácil que al principio, eso seguro.

¿Cómo está reaccionando el público ante este nuevo material?

No lo sé, no me doy cuenta . Algunas personas dicen que es un buen trabajo. No me he encontrado gente que me diga cosas tipo: «Podrías haberlo hecho mejor», ni nada por el estilo. De momento, todo es positivo.

¿Te expones en las redes sociales?

No. No miro las redes sociales.

The tourist suena muy fresco, bastante cohesionado. En la canción que abre el disco, The pilot, tu voz dramática cuestiona tu identidad, lo que puedes ser. ¿Te sientes más piloto o turista?

Creo que ahora mismo me identifico más con un turista. No tengo control sobre lo que los demás hacen; yo creía que sí, pero no, ha resultado que no.

Te has quedado solo en el grupo; te has quedado con el grupo. ¿Qué tal los músicos que te acompañan ahora?

Son fantásticos, increíbles. Son maravillosos [Sus músicos están delante, y se escuchan las risas]. Están en el coche, no puedo hablar mal de ellos.

¿Qué requisitos deben reunir para estar en CYHSY?

Medí sus cuerpos y me dí cuenta de eran muy parecidos, daba miedo... [Risas]. Y también cuánto pesaban, la pinta que tenían.

¿Fue difícil para CYHSY empezar tan arriba? Lo digo por la gran recepción de ese primer disco.

No es difícil mantener el nivel si nunca lo pensaste, ni siquiera al principio.

¿Y ha supuesto algún tipo de lastre, de reto, el superar aquel listón tan alto del comienzo?

Sí, siempre. Cada gira, cada álbum era un reto.

Han pasado ya 12 años del debut ¿Cómo sientes que ha evolucionado la banda? ¿Cómo describirías ahora tu música?

Creo que es mucho mejor ahora; quizás más difícil en cierto modo, porque la música me representa mejor que en el primer álbum, y siempre vas a más. Ahora siento que mi música está llegando donde tiene que llegar; me manejo mejor y lo tengo más controlado todo.

Muchos citan como influencias de CYHSY a Talking Heads, Devo... ¿Cuáles son sus principales influencias en la actualidad?

No lo sé con certeza, pero siempre han sido más o menos las mismas. Depende también del álbum. Tomo ideas prestadas, pero realmente no tengo ninguna influencia concreta que influya directamente a mi música.

¿Cómo marchan tus otros proyectos al margen de CYHSY, por ejemplo Mo Beauty?

Mo Beauty no llegó a ser un proyecto realmente, porque era algo que hice con un amigo para honrar la ciudad de Nueva Orleans. Llevo 12 años escribiendo directamente para CYHSY y realmente no tengo tiempo para hacer otras cosas.