The Waterboys, el regreso de Pastora Soler y lo nuevo de Rozalén, en el Villegas

También pasarán por el auditorio Coque Malla y Loquillo

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia comienza este mes de septiembre su ciclo 'Otras músicas' con el grupo argentino Los Nocheros y con el también bonaerense Ariel Rot, exmiembro de Tequila y Los Rodríguez.

Durante los próximos meses, el Auditorio Regional acogerá conciertos únicos, como el que unirá a Ainhoa Arteta y Estrella Morente; presentaciones de los nuevos trabajos de consagrados artistas como Josele Santiago, Rosendo o Rozalén, y el regreso de nombres propios de la música española como Pastora Soler –alejada de los escenarios durante los últimos años–, Coque Malla y Loquillo.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, presento ayer la nueva programación diseñada desde Cultura para este ciclo, «que está integrado por una variada oferta musical en la que no queda fuera ningún género, desde los clásicos de Glenn Miller hasta el folk y el góspel, la fusión de la lírica y el flamenco, sin olvidar el pop y el rock».

Para los próximos meses, explicó, se ha diseñado «una oferta de calidad que está pensada para atraer al Auditorio a todo tipo de público, consolidando este escenario como referente cultural y trabajando para continuar incrementando el número de espectadores, que durante la pasada temporada aumentó un 12,5%, al superar los 122.000».

La banda londinense The Waterboys (18 de noviembre), que acaba de publicar nuevo disco; la Glenn Miller Orchestra (28 de febrero), y un coro de góspel llegado desde Alabama que propone pasar una Navidad diferente (Alabama Gospel Choir, 3 de enero) pondrán el toque internacional a una programación con destacados nombres de la escena musical española. También habrá espectáculos como 'Music Has No Limits' (10 de febrero), donde un grupo de artistas internacionales realizará un ecléctico viaje por la música clásica, la ópera, el pop, el rock o el jazz, y un homenaje a Dire Straits (6 de octubre), añadió la responsable del ICA, quien recordó que 'Otras músicas' «complementa la programación de los ciclos de la Orquesta Sinfónica de la Región, 'Grandes conciertos' y 'Danza'».

Los conciertos de 'Otras músicas' comenzarán el 18 de septiembre con los argentinos Los Nocheros, quienes celebrarán en Murcia sus 30 años de carrera, con 23 álbumes publicados y 5 millones de copias vendidas; y el sábado 30 de este mismo mes presentará La manada el también argentino Ariel Rot. También presentarán en Murcia sus nuevos temas Rozalén (2 de noviembre), artista muy vinculada a la Región; Josele Santiago (3 de noviembre); Rosendo (8 de diciembre) y La Oreja de Van Gogh (16 de diciembre), que celebra con El planeta imaginario sus 20 años de carrera.

Coque Malla ofrecerá el 10 de noviembre una Despedida bizarra, un concierto íntimo y diferente con el que el exlíder de Los Ronaldos se retira para preparar su próximo disco. El 5 de diciembre, Loquillo repasará sus éxitos y sus casi 40 años de carrera y la Navidad llegará con el concierto ¡Que suenen con alegría! (23 de diciembre), en el que compartirán escenario la soprano Ainhoa Arteta y la cantaora Estrella Morente.

Por último, Pastora Soler, quien ha despertado una gran expectación con su regreso a los escenarios, llegará el 11 de enero; la banda liderada por la actriz Leonor Watling, Marlango, actuará el 13 de enero, y los gallegos Luar Na Lubre pasarán por el Auditorio con su gira XXX Aniversario el 24 de febrero.

López-Briones también explicó que «los artistas de la Región de Murcia también tendrán en el Auditorio las puertas abiertas, como ocurre con el resto de centros gestionados desde Cultura», y están programadas las actuaciones de exitosas bandas nacidas en la Región, como Maldita Nerea, que ofrecerá el 2 de diciembre un homenaje a la mujer con su disco Bailarina; y otras cantantes que ya pisan fuerte en el escenario como Lydia Martín, con su tributo a Cecilia (7 de enero), Sara Zamora (12 de enero) y Vanessa Soul (26 de enero).

Las entradas para el ciclo de 'Otras músicas', al que se irán sumando más conciertos, están a la venta en la taquilla del Auditorio, en la de la Filmoteca de la Región (horario de tarde) y en Internet, en www.auditoriomurcia.org y www.ticketmaster.es