Sidonie se cae del cartel del WAM

El Festival We Are Murcia ha anunciado esta mañana un cambio de última hora. El grupo Sidonie no actuará en La Fica el viernes como estaba previsto por "problemas de logística ajenos a la banda y al festival".

Los organizadores del WAM han lamentado la situación y han anunciado que, como solución, Sidonie se convierte en la primera confirmación del WAM 2018.

La banda murciana Viva Suecia sustituirá a los de Barcelona en el mismo horario, a las 19:25 horas.